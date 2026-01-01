Paterson воронка 11 см

Арт. MTG-0414AP зажимы для просушки пленки
Наличие
в наличии 4-10 шт
Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Воронка для фотохимикатов белого цвета. Внутренний диаметр 11 см.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Назначение: для розлива фотохимикатов при приготовлении растворов, не для пищевых продуктов.
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Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.
Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.