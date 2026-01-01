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Paterson воронка 11 см

Paterson воронка 11 см

Paterson
Артикул: MTG-0450

Воронка для фотохимикатов белого цвета. Внутренний диаметр 11 см.

Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.

Назначение: для розлива фотохимикатов при приготовлении растворов, не для пищевых продуктов.

Описание

Paterson воронка 11 см

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