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Paterson кювета 50х60 см

Paterson кювета 50х60 см

Paterson
Артикул: MTG-0456

Плоская кювета размером 50.8х61.0 см.

Назначение: для химической обработки фотобумаг, не для пищевых продуктов.

Описание

Кювета имеет ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.

Представлена в белом цвете.

Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.

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Наличие
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