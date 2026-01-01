Paterson кювета 50х60 см

Арт. NVF-9011

до конца распродажи 14 дн, 23 ч

Fotokvant CAP-N-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета F камеры Nikon.

Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Nikon DSLR камер.