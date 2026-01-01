Paterson кювета 50х60 см

Кювета имеет ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.
Представлена в белом цвете.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Плоская кювета размером 50.8х61.0 см.
Назначение: для химической обработки фотобумаг, не для пищевых продуктов.
Кювета имеет ребристое дно, носик для слива реактивов и выемку для прикрепления градусника или щипцов.
Представлена в белом цвете.
Материал - пластмасса, устойчивая к химическим растворам, применяемым в фотографии.
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Fotokvant CAP-N-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета F камеры Nikon.
Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Nikon DSLR камер.