Klaymor JC010 катушка-спираль для бачка для 120 и 135 пленки

Внимание! Сепаратор, входящий в комплект, используется при одновременной проявке двух 120х пленок. В остальных случаях сепаратор необходимо снять с катушки.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Катушка-спираль для проявочных бачков обеспечивает легкую зарядку и свободное протекание фотохимии между слоями пленки. Ширина катушки регулируется: она подходит для узкого 135 формата (1 пленка) и для широких 120/220 форматов (1 или 2 пленки одновременно). Благодаря храповому механизму пленка закручивается в спираль.
Внимание! Сепаратор, входящий в комплект, используется при одновременной проявке двух 120х пленок. В остальных случаях сепаратор необходимо снять с катушки.
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Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Пластиковый сливер для хранения фотоплёнок формата 120 мм. В один сливер помещается 12 кадров размером 6х7 см. Перфорация под скоросшиватель отстутствует (можно сделать самостоятельно на широких полях). В упаковке 100 листов. Сливер защищает плёнки от царапин, пыли и влаги и изготовлен из высококачественного полиэтилена без содержания полихлорвинила.
Черно-белая бумага размером 18 х 24 см общего назначения выпускается на баритованной основе. Нормальная контрастность. Предназначена для получения фотоотпечатков в художественной и любительской фотографии контактным и проекционным методами печати.
Фотобумага «Унибром 160 БП» общего назначения для контактной и проекционной печати.
Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата с 3 катушками для пленок в комплекте. Позволяет одновременно проявить до 3 катушек «узкой» или до 4 катушек «широкой» пленки. Устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания. Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки.