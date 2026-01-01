Klaymor JC010 катушка-спираль для бачка для 120 и 135 пленки

Арт. OLE-3121

Бачок для проявки пленки 135, 120 или 220 формата с 3 катушками для пленок в комплекте. Позволяет одновременно проявить до 3 катушек «узкой» или до 4 катушек «широкой» пленки. Устойчив к высоким температурам (до 100°), к действию фотохимии, к случайным падениям. Спирали обладают механизмом быстрого заряжания. Конструкция бачка и катушек обеспечивает свободную циркуляцию фотохимии между слоями пленки.











