JOBO 1510 бачок мини

Для компенсации давления используется мембранная крышка.
При ручной обработке пленки требуется 250 мл раствора, при ротационной -140 мл.
Бачок выполнен из высококачественного пластика.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Бачок для обработки 35мм плёнки вручную. Может использоваться для ротационной обработки при наличии необходимых аксессуаров.
Для компенсации давления используется мембранная крышка.
При ручной обработке пленки требуется 250 мл раствора, при ротационной -140 мл.
Бачок выполнен из высококачественного пластика.
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Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.