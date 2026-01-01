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JOBO 1510 бачок мини

JOBO 1510 бачок мини

JOBO
Артикул: MTG-0461

Бачок для обработки 35мм плёнки вручную. Может использоваться для ротационной обработки при наличии необходимых аксессуаров.

Описание

Для компенсации давления используется мембранная крышка.

При ручной обработке пленки требуется 250 мл раствора, при ротационной -140 мл.

Бачок выполнен из высококачественного пластика.

Комплектация

  • Бачок - 1 шт.
  • Спираль (№ 1501) -1 шт.
  • Опорный стержень - 1 шт.

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