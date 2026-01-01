Характеристики:
- тип аксессуара - термометры
- диапазон измерения - от 0 до 50°C (от 30 до 120°F)
- вес нетто - 0.010 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
AP термометр спиртовой в футляре с двойной шкалой - Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F).
Предназначен для измерения температуры химических растворов при печати фотографий.
Характеристики:
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Пластиковые АР лопатки для перемешивания химии. Устойчивы к химическим растворам, применяемым в фотографии.
Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.