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AP термометр

AP термометр

AP
Артикул: MTG-0416

AP термометр спиртовой в футляре с двойной шкалой - Цельсия (°C) и Фаренгейта (°F).

Предназначен для измерения температуры химических растворов при печати фотографий.


Описание

Характеристики:

  • тип аксессуара - термометры
  • диапазон измерения - от 0 до 50°C (от 30 до 120°F)
  • вес нетто - 0.010 кг

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