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AP гофрированная емкость для хранения химикатов объем 550-1000 мл

AP гофрированная емкость для хранения химикатов объем 550-1000 мл

AP
Артикул: MTG-0412

AP гофрированная емкость из непрозрачного черного пластика (полипропилена) для хранения химикатов, чувствительных к свету и воздуху.

Описание

Характеристики:

  • тип аксессуара - емкости
  • объем - от 550 до 1000 мл
  • вес нетто - 0.090 кг

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Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

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