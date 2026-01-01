AP гофрированная емкость для хранения химикатов объем 550-1000 мл

Характеристики:
- тип аксессуара - емкости
- объем - от 550 до 1000 мл
- вес нетто - 0.090 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
AP гофрированная емкость из непрозрачного черного пластика (полипропилена) для хранения химикатов, чувствительных к свету и воздуху.
Характеристики:
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Набор из двух пластмассовых зажимов AP для просушки пленки после проявления ручным способом.
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.