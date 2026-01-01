Wacom PTH-660-R Intuos Pro Medium графический планшет

Характеристики:
- Размер экрана: формат А5
- Рабочая область 224 х 148 мм
- Разрешение экрана: 1920×1080 (Full HD)
- Количество линий на дюйм 5080
- Перо Wacom Pro Pen 2
Питание фантомное
- Тип пера беспроводной
- Поддерживаемый угол наклона пера -±60 уровней/60°
- Чувствительность нажатия 8192
- Подключение USB 2.0, Bluetooth
- Системные требования порт USB 2.0; Windows® 7, 8.1 и 10 (32- и 64-битный); macOS 10.12 или более поздней версии; интернет-соединение для загрузки драйвера и программного обеспечения
- Размеры 338×219×8 мм
- Вес 0,7 кг