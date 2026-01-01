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Wacom PTH-660-R Intuos Pro Medium графический планшет
Wacom PTH-660-R Intuos Pro Medium графический планшет
Wacom PTH-660-R Intuos Pro Medium графический планшет
Wacom PTH-660-R Intuos Pro Medium графический планшет

Wacom PTH-660-R Intuos Pro Medium графический планшет

Wacom
Артикул: OLE-3350

Интерактивный перьевой планшет формата А5 и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080. Сенсорное кольцо Touch Ring и боковая клавиша-качелька на пере Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъема USB и Bluetooth. 

Описание

Характеристики:

  • Размер экрана: формат А5
  • Рабочая область 224 х 148 мм
  • Разрешение экрана: 1920×1080 (Full HD) 
  • Количество линий на дюйм 5080
  • Перо Wacom Pro Pen 2

  • Питание фантомное

  • Тип пера беспроводной
  • Поддерживаемый угол наклона пера -±60 уровней/60°
  • Чувствительность нажатия 8192

  • Подключение USB 2.0, Bluetooth
  • Системные требования порт USB 2.0; Windows® 7, 8.1 и 10 (32- и 64-битный); macOS 10.12 или более поздней версии; интернет-соединение для загрузки драйвера и программного обеспечения 
  • Размеры 338×219×8 мм
  • Вес 0,7 кг

Комплектация

  • графический планшет Intuos Pro 2 Medium,
  • перо Pro Pen 2 (без батареек),
  • набор наконечников: 6 стандартных наконечников, 4 наконечника-фломастера (Felt),
  • подставка для пера,
  • цветные идентификационные кольца,
  • руководство по установке,
  • USB провод (2 метра),
  • карта образцов текстуры Texture Shee

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