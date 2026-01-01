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Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет
Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет

Wacom Intuos Pro Small PTH460K0B графический планшет

Wacom
Артикул: OLE-3352

Интерактивный перьевой планшет формата А5 и с беспроводным пером. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080. Сенсорное кольцо Touch Ring и боковая клавиша-качелька на пере. Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъема USB и Bluetooth. 

Описание

Характеристики:

  • Размер экрана: формат А6
  • Рабочая область 160×100 мм
  • Разрешение экрана: 1920×1080 (Full HD) 
  • Количество линий на дюйм 5080
  • Перо Wacom Pro Pen 2

  • Питание фантомное

  • Тип пера беспроводной
  • Поддерживаемый угол наклона пера -±60 уровней/60°
  • Чувствительность нажатия 8192

  • Подключение USB 2.0, Bluetooth
  • Системные требования порт USB 2.0; Windows® 7, 8.1 и 10 (32- и 64-битный); macOS 10.12 или более поздней версии; интернет-соединение для загрузки драйвера и программного обеспечения 
  • Размеры 269×170×8,45 мм
  • Вес 0,45 кг

Комплектация

  • Перьевой планшет Wacom Intuos Pro S
  • Перо Wacom Pro 2 (не требует батареек и питания) 
  • Подставка для пера (6 стандартных наконечников, 4 войлочных наконечника внутри) 
  • USB-кабель длиной 2 м 
  • Справочник по быстрому началу работы 
  • Гарантийный талон

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