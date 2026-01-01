images
images
images
images
images
images
images
images
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей
Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей

Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей

Wacom
Артикул: OLE-3348

Интерактивный перьевой планшет с диагональю 15,6 дюйма и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080. Предусмотрено 2 клавиша на пере. Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъемов USB и HDMI. Планшет адаптирован под правую и левую руку.

Описание

Характеристики:

  • Размер экрана: 15,6 дюйма
  • Рабочая область 344х194 мм
  • Разрешение экрана: 1920×1080 (Full HD) 
  • Цветовая палитра: 72% NTSC (CIE1931) стандартно
  • Отображаемые цвета 16,7 млн. (8 бит)
  • Температура цвета 9300K, 6500K, 5000K, Custom RGB
  • Угол обзора 176 (станд.)
  • Контрастность 1000:1 (станд.)
  • Скорость реакции 25 мс (станд.)
  • Соотношение сторон 16:9
  • Перо Wacom Pro Pen 2

  • Питание фантомное

  • Тип пера беспроводной
  • Поддерживаемый угол наклона пера -±60 уровней/60°
  • Чувствительность нажатия 8192
  • Рабочая дистанция 7 мм
  • Разъем для замка безопасности Kensington
  • Подключение USB 2.0, HDMI 
  • Совместимость Windows 7 и выше (с полным пакетом обновлений), Mac OS 10.12 и выше выше (с полным пакетом обновлений), доступ в Интернет (для загрузки драйвера)
  • Потребляемая мощность в режиме ВКЛ (макс.) 27 Вт, в спящем режиме 0,5 Вт и ниже (без подсоединения кабеля USB), в режиме ВКЛ 0,5 Вт и ниже
  • Встроенные складные ножки для установки под углом 19°
  • Размеры 225 x 357 x 14,6 мм
  • Вес 1 кг

Комплектация

  • Интерактивный дисплей Wacom Cintiq 16
  • Wacom Pro Pen 2 (KP-504E)
  • Съемный держатель пера с 3 сменными наконечниками (стандартными) и пинцетом для их снятия
  • Кабель "3 в 1" (1,8 м)
  • Блок питания переменного тока (12 В, 3 А, 36 Вт)
  • Кабель питания (1,8 м)
  • Справочник по быстрому началу работы
  • Лист с технической инструкцией
  • Гарантийный талон

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Лилиан Бассман - гимн женственности и элегантности
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
Стивен Майзел в fashion-фотографии, и она в нем
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
AFI MRP01 электрический мини-штатив с функцией панорамы. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.