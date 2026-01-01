Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей

Характеристики:
- Размер экрана: 15,6 дюйма
- Рабочая область 344х194 мм
- Разрешение экрана: 1920×1080 (Full HD)
- Цветовая палитра: 72% NTSC (CIE1931) стандартно
- Отображаемые цвета 16,7 млн. (8 бит)
- Температура цвета 9300K, 6500K, 5000K, Custom RGB
- Угол обзора 176 (станд.)
- Контрастность 1000:1 (станд.)
- Скорость реакции 25 мс (станд.)
- Соотношение сторон 16:9
- Перо Wacom Pro Pen 2
Питание фантомное
- Тип пера беспроводной
- Поддерживаемый угол наклона пера -±60 уровней/60°
- Чувствительность нажатия 8192
- Рабочая дистанция 7 мм
- Разъем для замка безопасности Kensington
- Подключение USB 2.0, HDMI
- Совместимость Windows 7 и выше (с полным пакетом обновлений), Mac OS 10.12 и выше выше (с полным пакетом обновлений), доступ в Интернет (для загрузки драйвера)
- Потребляемая мощность в режиме ВКЛ (макс.) 27 Вт, в спящем режиме 0,5 Вт и ниже (без подсоединения кабеля USB), в режиме ВКЛ 0,5 Вт и ниже
- Встроенные складные ножки для установки под углом 19°
- Размеры 225 x 357 x 14,6 мм
- Вес 1 кг