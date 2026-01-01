Wacom DTK1660K0B Cintiq графический планшет-дисплей

Артикул: OLE-3348

Интерактивный перьевой планшет с диагональю 15,6 дюйма и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета Full HD 1920 x 1080. Предусмотрено 2 клавиша на пере. Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъемов USB и HDMI. Планшет адаптирован под правую и левую руку.