Wacom DTH271K0B-ST Cintiq Pro 27 графический планшет c подставкой

Артикул: OLE-3347

Интерактивный дисплей-планшет с диагональю 26,9 дюйма и с беспроводным пером (EMR). Цветовое пространство 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% Rec.709 Разрешение планшета 3840 x 2160 пикселей. Wacom Pro Pen 3. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, распознавание наклона пера. 8 клавиш ExpressKey. Подключение осуществляется посредством разъемов USB и HDMI. Режим точности. Круговое меню. Переключение экранов. Жесты для пера. В комплекте подставка.