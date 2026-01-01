Wacom DTH271K0B Cintiq Pro графический планшет-дисплей

Характеристики
Размер экрана (по диагонали) 68,3 см (26,9 дюйма)
- Технология дисплея IPS
- Разрешение дисплея 3840 x 2160 пикселей
- Рабочая область 596 x 335 мм
- Цветовое пространство 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% Rec.709
- Угол обзора 178° (89°/89°) Г, (89°/89°) В (станд.)
- Контрастность 1000:1 (станд.)
- Яркость 400 кд/м2 (станд.)
- Скорость реакции 14 мс (станд.)
- Размер зерна 0,15525 (Г) x 0,15525 (В) мм
- Отображаемые цвета 1,07 млрд (глубина цвета: 10 бит x RGB = 30 бит)
- Соотношение сторон 16:9
- Поддерживаемые разрешения 640x480@60Hz (VGA), 720x400@70Hz (IBM_VGA), 720x480@60Hz, 720x576@50Hz, 800x600@60 Гц (SVGA), 1024x768@60 Гц (XGA), 1280x720@50Hz/60Hz (HD), 1280x1024@60 Гц (SXGA), 1600x1200@60 Гц (UXGA), 1920x1080@24Hz/48Hz/50Hz/60Hz/120Hz (FHD), 2560x1440@60Hz/120Hz (WQHD), 3840x2160@24Hz/48Hz/50Hz/60Hz/120Hz
- Multi-touch 10 пальцев
- Способ ввода перо Wacom Pro Pen 3
- Тип пера беспроводной
- Поддерживаемый угол наклона пера - 60 град.
- Чувствительность нажатия 8192
- Разрешение пера 5080 строк/дюйм
- Подключение USB
- Совместимость: PC: Windows® 10 или более поздняя версия (последний пакет обновлений/полная сборка), Mac: macOS 10.15 или новее (последнее обновление)
- Разъемы 1x mini DisplayPort, 1x HDMI, 2 USB типа C, 1x USB-A (стандарт)
Входное напряжение 100 – 240 В пер. тока, 50/60 Гц
- Выходное напряжение 19,0 В / 8,4 A
- Встроенные складные ножки для установки под углом 19°
- Размеры 379 x 638 x 31 мм
- Вес 7,2 кг