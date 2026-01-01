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Wacom DTH271K0B Cintiq Pro графический планшет-дисплей
Wacom DTH271K0B Cintiq Pro графический планшет-дисплей
Wacom DTH271K0B Cintiq Pro графический планшет-дисплей

Wacom DTH271K0B Cintiq Pro графический планшет-дисплей

Wacom
Артикул: OLE-3346

Интерактивный дисплей-планшет с диагональю 26,9 дюйма и с беспроводным пером (EMR). Цветовое пространство 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% Rec.709 Разрешение планшета 3840 x 2160 пикселей. Wacom Pro Pen 3. 8192 уровня чувствительности пера к нажиму, распознавание наклона пера. 8 клавиш ExpressKey. Подключение осуществляется посредством разъемов USB и HDMI. Режим точности. Круговое меню. Переключение экранов. Жесты для пера. 

Описание

Характеристики

  • Размер экрана (по диагонали) 68,3 см (26,9 дюйма)
  • Технология дисплея IPS
  • Разрешение дисплея 3840 x 2160 пикселей
  • Рабочая область 596 x 335  мм
  • Цветовое пространство 98% DCI-P3, 99% Adobe RGB, 100% Rec.709
  • Угол обзора 178° (89°/89°) Г, (89°/89°) В (станд.)
  • Контрастность 1000:1 (станд.)
  • Яркость 400 кд/м2 (станд.)
  • Скорость реакции 14 мс (станд.)
  • Размер зерна 0,15525 (Г) x 0,15525 (В) мм
  • Отображаемые цвета 1,07 млрд (глубина цвета: 10 бит x RGB = 30 бит)
  • Соотношение сторон 16:9
  • Поддерживаемые разрешения 640x480@60Hz (VGA), 720x400@70Hz (IBM_VGA), 720x480@60Hz, 720x576@50Hz, 800x600@60 Гц (SVGA), 1024x768@60 Гц (XGA), 1280x720@50Hz/60Hz (HD), 1280x1024@60 Гц (SXGA), 1600x1200@60 Гц (UXGA), 1920x1080@24Hz/48Hz/50Hz/60Hz/120Hz (FHD), 2560x1440@60Hz/120Hz (WQHD), 3840x2160@24Hz/48Hz/50Hz/60Hz/120Hz
  • Multi-touch 10 пальцев
  • Способ ввода перо Wacom Pro Pen 3
  • Тип пера беспроводной
  • Поддерживаемый угол наклона пера - 60 град.
  • Чувствительность нажатия 8192
  • Разрешение пера 5080 строк/дюйм
  • Подключение USB
  • Совместимость: PC: Windows® 10 или более поздняя версия (последний пакет обновлений/полная сборка), Mac: macOS 10.15 или новее (последнее обновление)
  • Разъемы 1x mini DisplayPort, 1x HDMI, 2 USB типа C, 1x USB-A (стандарт)

  • Входное напряжение 100 – 240 В пер. тока, 50/60 Гц

  • Выходное напряжение 19,0 В / 8,4 A
  • Встроенные складные ножки для установки под углом 19°
  • Размеры 379 x 638 x 31 мм
  • Вес 7,2 кг

Комплектация

  • Wacom Cintiq Pro 27
  • Перо Wacom Pro Pen 3 с 2 дополнительными захватами, 3 дополнительными кнопочными панелями и балансиром
  • Съемный держатель пера с 10 сменными наконечниками (5 стандартных, 5 фломастеров) и пинцетом для замены наконечника
  • Кабель USB-C - USB-C (1,8 м)
  • Кабель USB-C - USB Standard A (1,8 м)
  • Кабель HDMI (1,8 м)
  • Кабель Mini DisplayPort — DisplayPort (1,8 м)
  • Блок питания переменного тока
  • Сетевой шнур (1,0 м)

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