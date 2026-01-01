Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей

Характеристики
- Формат А5
- Разрешение планшета Full HD 1920 x 1080
- Рабочая область 294 х 166 мм
- Цветовые характеристики: NTSC 72 % (CIE1931) (станд.)
- Угол обзора 170/170 (станд.)
- Контрастность 1000:1 (станд.)
- Скорость реакции 26 мс (станд.)
- Способ ввода перо
- Тип пера беспроводной
- Поддерживаемый угол наклона пера - 60 град.
- Чувствительность нажатия 4096
- Рабочая дистанция 7 мм
- Подключение USB
- Совместимость
Windows 8 и выше, Mac OS X 10.13 и выше; подключение к некоторым устройствам на базе Android требует дополнительного адаптера стороннего производителя. ChromeOS (87 и выше) и Kernel (4.4 и выше).
Питание фантомное
- Встроенные складные ножки для установки под углом 19°
- Размеры 225 x 357 x 14,6 мм
- Вес 1 кг