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Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей
Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей

Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей

Wacom
Артикул: OLE-3345

Интерактивный перьевой планшет с диагональю 13,3 дюйма и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 4096 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080. Предусмотрено 1 клавиша на пере, для его хранения есть специальная подставка. Распознавание наклона пера. Подключение  осуществляется посредством разъемов USB и HDMI.

Описание

Характеристики

  • Формат А5
  • Разрешение планшета  Full HD 1920 x 1080
  • Рабочая область 294 х 166 мм
  • Цветовые характеристики: NTSC 72 % (CIE1931) (станд.)
  • Угол обзора 170/170 (станд.)
  • Контрастность 1000:1 (станд.)
  • Скорость реакции 26 мс (станд.)
  • Способ ввода перо
  • Тип пера беспроводной
  • Поддерживаемый угол наклона пера - 60 град.
  • Чувствительность нажатия 4096
  • Рабочая дистанция 7 мм
  • Подключение USB
  • Совместимость

    Windows 8 и выше, Mac OS X 10.13 и выше; подключение к некоторым устройствам на базе Android требует дополнительного адаптера стороннего производителя. ChromeOS (87 и выше) и Kernel (4.4 и выше).

  • Питание фантомное

  • Встроенные складные ножки для установки под углом 19°
  • Размеры 225 x 357 x 14,6 мм
  • Вес 1 кг

Комплектация

  • Интерактивный дисплей Wacom One
  • перо Wacom One и 3 сменных наконечника
  • X-образный кабель Wacom One
  • адаптер переменного тока (10 Вт)
  • штекерная головка переменного тока

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