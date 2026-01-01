Wacom DTC133W0B One 13 графический планшет-дисплей

Артикул: OLE-3345

Интерактивный перьевой планшет с диагональю 13,3 дюйма и с беспроводным пером (EMR), не требующим подзарядки. 4096 уровня чувствительности пера к нажиму, разрешение планшета Full HD 1920 x 1080. Предусмотрено 1 клавиша на пере, для его хранения есть специальная подставка. Распознавание наклона пера. Подключение осуществляется посредством разъемов USB и HDMI.