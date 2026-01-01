Fujifilm Instax Square Link Ash White фотопринтер

Артикул: OLE-2646

Принтер белого цвета для печати со смартфона моментальных квадратных фотографии форматом 62 х 62 мм через приложение и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, рамок, печать фото с сообщениями из Instax Connect. Режим QR-печати. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Легкий - можно взять с собой. Для печати используется пленка FUJIFILM instax SQUARE.