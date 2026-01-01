Fujifilm Instax Mini Link 2 Space Blue фотопринтер

Характеристики:
- Метод записи 3-цветная экспозиция с OLED
- Мгновенная пленка FUJIFILM INSTAX Mini (продается отдельно)
- Размер изображения 62 х 46 мм
- Поддерживаемый размер изображения 800 × 600 точек
- Разрешение печати 12,5 точек/мм (318 точек на дюйм, шаг точек 80 мкм)
- Уровни печати 256 уровней на цвет (RGB)
- Интерфейс соответствие стандарту: Bluetooth вер. 4.2 (БЛЕ)
- Поддерживаемый формат изображения JPEG, PNG, HEIF, DNG
- Запись изображения – вывод фото (выводится): Примерно 14 сек.
- Приблизительный запас печати Примерно 100 отпечатков (при полной зарядке)
- Литий-ионный аккумулятор (внутренний тип: несъемный)
- Время зарядки Примерно от 80 до 120 минут
- Потребляемая мощность примерно 3 Вт
- Размеры 91,9 мм × 36,4 мм × 124,8 мм
- Вес примерно 210 г