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Fujifilm Instax Mini Link 2 Soft Pink фотопринтер
Fujifilm Instax Mini Link 2 Soft Pink фотопринтер
Fujifilm Instax Mini Link 2 Soft Pink фотопринтер

Fujifilm Instax Mini Link 2 Soft Pink фотопринтер

Fujifilm
Артикул: OLE-2644

Принтер розового цвета для печати со смартфона и фотоаппарата FUJIFILM X-S10 моментальных фотографии форматом 62x46 мм через приложение Instax mini Link и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, режим QR-печати, режим instaxAir - рисование самим принтером. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Для печати используется пленка Fujifilm Instax Mini Instant Film.

Описание

Характеристики:

  • Метод записи 3-цветная экспозиция с OLED
  • Мгновенная пленка FUJIFILM INSTAX Mini (продается отдельно)
  • Размер изображения 62 х 46 мм
  • Поддерживаемый размер изображения 800 × 600 точек
  • Разрешение печати 12,5 точек/мм (318 точек на дюйм, шаг точек 80 мкм)
  • Уровни печати 256 уровней на цвет (RGB)
  • Интерфейс соответствие стандарту: Bluetooth вер. 4.2 (БЛЕ)
  • Поддерживаемый формат изображения JPEG, PNG, HEIF, DNG
  • Запись изображения – вывод фото (выводится): Примерно 14 сек.
  • Приблизительный запас печати Примерно 100 отпечатков (при полной зарядке)
  • Литий-ионный аккумулятор (внутренний тип: несъемный)
  • Время зарядки Примерно от 80 до 120 минут
  • Потребляемая мощность примерно 3 Вт
  • Размеры 91,9 мм × 36,4 мм × 124,8 мм
  • Вес примерно 210 г

Комплектация

  • Принтер
  • Кабель Micro USB (длина: 30 см)

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