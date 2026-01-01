Fujifilm Instax Mini Link 2 Soft Pink фотопринтер

Артикул: OLE-2644

Принтер розового цвета для печати со смартфона и фотоаппарата FUJIFILM X-S10 моментальных фотографии форматом 62x46 мм через приложение Instax mini Link и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, режим QR-печати, режим instaxAir - рисование самим принтером. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Для печати используется пленка Fujifilm Instax Mini Instant Film.