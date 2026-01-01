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Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер
Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер
Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер

Fujifilm Instax Link Wide Ash White фотопринтер

Fujifilm
Артикул: OLE-2641

Принтер белого цвета для печати со смартфона моментальных фотографии форматом 86 х 108 мм через приложение Instax Link и Bluetooth. Возможна печать стоп-кадра из видеоролика. Создание коллажей, печать по редактируемым шаблонам (более 30 видов). Режим QR-печати. Редактирование по предустановленным пресетам: режим instax Rich для более насыщенных цветов или режим instax Natural для придания классического стиля. Легкий - можно взять с собой. Для печати используется пленка FUJIFILM INSTAX WIDE.

Описание

Характеристики:

  • Метод записи 3-цветная экспозиция с OLED
  • Мгновенная пленка FUJIFILM INSTAX WIDE (продается отдельно)
  • Количество отпечатков 10 за упаковку
  • Размер изображения 86 x 108 мм 62 x 99 мм
  • Поддерживаемый размер изображения 800 × 1260 точек
  • Разрешение печати 12,5 точек/мм (318 точек на дюйм, шаг точек 80 мкм)
  • Уровни печати 256 уровней на цвет (RGB)
  • Интерфейс соответствие стандарту: Bluetooth вер. 4.2 (БЛЕ)
  • Поддерживаемый формат изображения JPEG, PNG, HEIF, DNG
  • Запись изображения – вывод фото (выводится): Примерно 12 сек.
  • Приблизительный запас печати Примерно 100 отпечатков (при полной зарядке)
  • Литий-ионный аккумулятор (внутренний тип: несъемный)
  • Время зарядки Примерно от 80 до 120 минут
  • Потребляемая мощность примерно 3 Вт
  • Размеры 39 мм × 127,5 мм × 33,7 мм
  • Вес примерно 340 г

Комплектация

  • GHbynth
  • USB-кабель (длина: 30 см),
  • подставка
  • ремешок

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