SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578. 

1. Разработан специально для анаморфотного объектива SmallRig 3578. Фиксируется с помощью обрезиненного кольца, это упрощает установку и предохраняет объектив от появления царапин.
2. Магнитное крепление позволяет быстро устанавливать необходимый для съемки фильтр.
3. Весит всего 24 грамма.
Магнитный держатель для фильтра SmallRig 3841 предназначен для использования с анаморфотным объективом SmallRig 3578. Магнитное крепление позволяет быстро устанавливать необходимый для съемки фильтр. Адаптер фиксируется на объективе с помощью обрезиненного кольца, это делает установку простой и удобной, и предохраняет объектив от появления царапин.
Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Держатель совместим только со светофильтрами имеющими магнитное крепление. 2. Устанавливайте держатель на объективе равно без перекосов.
Характеристики:
- Материал - Алюминиевый сплав / Силикон
- Длина товарной упаковки, см - 8
- Высота товарной упаковки, см - 9
- Ширина товарной упаковки, см - 3
- Совместимое оборудование - Анаморфотный объектив SmallRig 3578