SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578. 

Описание

1. Разработан специально для анаморфотного объектива SmallRig 3578. Фиксируется с помощью обрезиненного кольца, это упрощает установку и предохраняет объектив от появления царапин.

2. Магнитное крепление позволяет быстро устанавливать необходимый для съемки фильтр.

3. Весит всего 24 грамма.

Магнитный держатель для фильтра SmallRig 3841 предназначен для использования с анаморфотным объективом SmallRig 3578. Магнитное крепление позволяет быстро устанавливать необходимый для съемки фильтр. Адаптер фиксируется на объективе с помощью обрезиненного кольца, это делает установку простой и удобной, и предохраняет объектив от появления царапин.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:

1. Держатель совместим только со светофильтрами имеющими магнитное крепление. 2. Устанавливайте держатель на объективе равно без перекосов.

Характеристики: