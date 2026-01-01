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SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578
SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578

SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578

SmallRig
Артикул: MTG-1982

SmallRig 3841 магнитный держатель светофильтра 67мм для анаморфотного объектива SmallRig 3578. 

Магнитный держатель для фильтра SmallRig 67mm Magnetic Cellphone Filter Ring Adapter (3578 Compatible). 

Описание

1. Разработан специально для анаморфотного объектива SmallRig 3578. Фиксируется с помощью обрезиненного кольца, это упрощает установку и предохраняет объектив от появления царапин.
2. Магнитное крепление позволяет быстро устанавливать необходимый для съемки фильтр.
3. Весит всего 24 грамма.

Магнитный держатель для фильтра SmallRig 3841 предназначен для использования с анаморфотным объективом SmallRig 3578. Магнитное крепление позволяет быстро устанавливать необходимый для съемки фильтр. Адаптер фиксируется на объективе с помощью обрезиненного кольца, это делает установку простой и удобной, и предохраняет объектив от появления царапин.

Обратите внимание, ЭТО ВАЖНО:
1. Держатель совместим только со светофильтрами имеющими магнитное крепление. 2. Устанавливайте держатель на объективе равно без перекосов. 

Характеристики:

  • Материал - Алюминиевый сплав / Силикон
  • Длина товарной упаковки, см - 8
  • Высота товарной упаковки, см - 9
  • Ширина товарной упаковки, см - 3
  • Совместимое оборудование - Анаморфотный объектив SmallRig 3578

 

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