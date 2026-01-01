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YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K
YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K

YongNuo YN128 PINK осветитель светодиодный 3200-5500K

Yongnuo
Артикул: DAN-3562

Осветитель светодиодный YongNuo YN-128 pink.

Портативной светодиодной кольцевой лед-светильник с держателем смартфона. Количество светодиодов - 128, цветовая температура 3200 - 5600 К. Мощность диодов - 7,6 Вт. Цвет - розовый.

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель специально разработан для прямых трансляций и селфи, обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку. Прибор можно использовать не только со смартфонами, но и как накамерный светильник для DSLR и фото - видео камер.

Имеет три варианта подачи питания - мобильное зарядное устройство, автономное зарядное устройство и USB 3.0 разъем компьютер.

В комплекте идет держатель с гибкой опорой, с помощью которого можно удобно регулировать по высоте и углу наклона лампу и подставка для использования изделия на столе. Также осветитель может быть установлен на штатив.

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