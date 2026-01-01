QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

Центральная колонна может переворачивается для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,56 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,56 метра, а длина в собранном состоянии - всего 43 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

тип головки - шаровая

рабочая высота - 156 см

в сложенном состоянии - 46 см

материал – алюминий

максимальная нагрузка - 8 кг

вес - 1,56 кг

В комплекте поставки также есть держатель для смартфона Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red с холодным башмаком. Держатель изготовлен из высококачественного алюминия. Модель сбалансирована, удобна в эксплуатации и совершенно безопасна для смартфона. Подходит для любого смартфона размером от 2,6" до 3,7".

Держатель имеет холодный башмак, в который можно подключить LED-осветитель или микрофон. Также имеется резьбовое соединение 1/4'' для крепления рукояти, селфи-держателя или штатива.

Цвет - красный.