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QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем
QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем
QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем
QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем
QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем
QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем
QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем

QZSD Q999H + Ulanzi Iron Man II Red штатив для телефона с красным держателем

QZSD
Артикул: DAN-3040

Штатив-трансформер QZSD Q999H для телефона с держателем красного цвета.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере или смартфону. Он обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг. Комплектуется держателем для смартфона с холодным башмаком (Артикул: DAN-2987).

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые резиновые ножки и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

Центральная колонна может переворачивается для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,56 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,56 метра, а длина в собранном состоянии - всего 43 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 156 см
  • в сложенном состоянии - 46 см
  • материал – алюминий
  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • вес - 1,56 кг

В комплекте поставки также есть держатель для смартфона Fotokvant Ulanzi Iron Man II Red с холодным башмаком. Держатель изготовлен из высококачественного алюминия. Модель сбалансирована, удобна в эксплуатации и совершенно безопасна для смартфона. Подходит для любого смартфона размером от 2,6" до 3,7".

Держатель имеет холодный башмак, в который можно подключить LED-осветитель или микрофон. Также имеется резьбовое соединение 1/4'' для крепления рукояти, селфи-держателя или штатива.

Цвет - красный.

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