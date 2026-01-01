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П-Фото (82400-1) держатель смартфона для съемки вида сверху
П-Фото (82400-1) держатель смартфона для съемки вида сверху
П-Фото (82400-1) держатель смартфона для съемки вида сверху
П-Фото (82400-1) держатель смартфона для съемки вида сверху
П-Фото (82400-1) держатель смартфона для съемки вида сверху

П-Фото (82400-1) держатель смартфона для съемки вида сверху

П-Фото
Артикул: DAN-3334

Держатель смартфона П-Фото (82400-1) для съемки вида сверху.

На раздвижной треноге закреплена телескопическая штанга со штативной головкой на которую крепится зажим для смартфона SM-CL1. Угол наклона телескопической штанги и угол наклона штативной головки регулируется вручную. Для предотвращения опрокидывания держателя задняя ножка треноги имеет плоскую поверхность на которую можно положить груз-противовес.


Описание

Характеристики:

  • длина штанги минимальная - 35 см
  • длина штанги максимальная - 60 см
  • вес - 0,4 кг

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