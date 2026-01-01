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Boya BY-VG350 видео-набор для смартфона
Boya BY-VG350 видео-набор для смартфона
Boya BY-VG350 видео-набор для смартфона

Boya BY-VG350 видео-набор для смартфона

Boya
Артикул: DAN-7812

Boya BY-VG350 – это универсальный видео-набор для смартфона, лёгкий и компактный, он очень удобен для работы как внутри, так и вне помещения. Совместим с большинством смартфонов(для устройств с разъёмом USB-C и Lightning потребуются соответствующие переходники, в комплект не входят).

Описание

Boya BY-VG350 – универсальный видео-набор для смартфона

Boya BY-VG350 (артикул DAN-7812) – это лёгкий и компактный видео-набор для смартфона, предназначенный для создания качественного контента на мобильное устройство. Набор включает всё необходимое для профессиональной съёмки: направленный микрофон-пушку, LED-осветитель, держатель для смартфона, мини-штатив и ветрозащиту.

Комплект совместим с большинством смартфонов. Благодаря супер-кардиоидной диаграмме направленности, микрофон эффективно улавливает звук перед собой, минимизируя шумы сзади и сбоку. LED-осветитель обеспечивает дополнительное освещение в условиях недостаточного света. Набор идеально подходит для влогов, интервью, стримов и любых мобильных съёмок.

Назначение и применение

  • Влоги и репортажи: качественный звук и свет для съёмки на смартфон.
  • Интервью и подкасты: направленный микрофон чётко записывает голос, устраняя фоновый шум.
  • Стриминг и видеозвонки: улучшение качества аудио и видео для прямых эфиров.
  • Обзоры и презентации: комплект позволяет снимать в любых условиях.

Ключевые особенности

  • Направленный микрофон-пушка (BY-MM1+): супер-кардиоидная диаграмма для чёткого захвата звука перед камерой.
  • LED-осветитель: дополнительный свет для съёмки в тёмных помещениях.
  • Противоударное крепление Rycote Lyre: эффективно гасит вибрации и шумы от прикосновений.
  • Меховая ветрозащита: подавляет шум ветра при съёмке на улице.
  • Держатель для смартфона: надёжно фиксирует телефон.
  • Мини-штатив и шаровая головка: устойчивая установка на любой поверхности.
  • Удлинитель на штатив: регулировка высоты от 160 до 250 мм.
  • Крепление «холодный башмак»: позволяет устанавливать дополнительные аксессуары.
  • Подключение 3.5 мм TRRS: совместимость с большинством смартфонов (переходники USB-C/Lightning приобретаются отдельно).

Технические характеристики

  • Тип: видео-набор для смартфона
  • Бренд: Boya
  • Модель: BY-VG350
  • Диаграмма направленности: супер-кардиоидная
  • Диапазон частот: 20 Гц – 18 кГц
  • Чувствительность: -36 ± 3 дБ
  • Соотношение сигнал/шум: 78 дБ
  • Подключение: 3.5 мм TRRS (линейный выход), 3.5 мм TRS (выход для наушников)
  • Размер микрофона: Φ26 × 100 мм
  • Длина удлинителя: 160 – 250 мм
  • Вес набора: 508 г

Как использовать набор

  1. Сборка: закрепите смартфон в держателе, установите микрофон и осветитель на креплениях.
  2. Подключение: подключите микрофон к смартфону через 3.5 мм разъём (для USB-C/Lightning потребуется переходник).
  3. Настройка: отрегулируйте положение микрофона и осветителя.
  4. Съёмка: используйте мини-штатив для устойчивой установки или держите в руке.

Преимущества использования

  • Качественный звук: направленный микрофон и ветрозащита.
  • Дополнительный свет: LED-осветитель для съёмки в темноте.
  • Универсальность: всё необходимое в одном наборе.
  • Компактность: лёгкий и удобный для транспортировки.

Совместимость с оборудованием

  • Смартфоны: большинство моделей с 3.5 мм разъёмом (требуется переходник для USB-C/Lightning).
  • Штативы: стандартное крепление 1/4".

Уход и хранение

  • Храните набор в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
  • Избегайте падений и сильных ударов.

Комплектация

  • Микрофон-пушка Boya BY-MM1+ – 1 шт.
  • Противоударное крепление Rycote Lyre – 1 шт.
  • Держатель для смартфона – 1 шт.
  • LED-осветитель – 1 шт.
  • Держатель с креплением «холодный башмак» – 1 шт.
  • Шаровая головка – 1 шт.
  • Мини-штатив – 1 шт.
  • Удлинитель на штатив (160–250 мм) – 1 шт.
  • Меховая ветрозащита – 1 шт.

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