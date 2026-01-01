Boya BY-VG350 видео-набор для смартфона

Описание

Boya BY-VG350 – универсальный видео-набор для смартфона

Boya BY-VG350 (артикул DAN-7812) – это лёгкий и компактный видео-набор для смартфона, предназначенный для создания качественного контента на мобильное устройство. Набор включает всё необходимое для профессиональной съёмки: направленный микрофон-пушку, LED-осветитель, держатель для смартфона, мини-штатив и ветрозащиту.

Комплект совместим с большинством смартфонов. Благодаря супер-кардиоидной диаграмме направленности, микрофон эффективно улавливает звук перед собой, минимизируя шумы сзади и сбоку. LED-осветитель обеспечивает дополнительное освещение в условиях недостаточного света. Набор идеально подходит для влогов, интервью, стримов и любых мобильных съёмок.

Назначение и применение

Влоги и репортажи: качественный звук и свет для съёмки на смартфон.

качественный звук и свет для съёмки на смартфон. Интервью и подкасты: направленный микрофон чётко записывает голос, устраняя фоновый шум.

направленный микрофон чётко записывает голос, устраняя фоновый шум. Стриминг и видеозвонки: улучшение качества аудио и видео для прямых эфиров.

улучшение качества аудио и видео для прямых эфиров. Обзоры и презентации: комплект позволяет снимать в любых условиях.

Ключевые особенности

Направленный микрофон-пушка (BY-MM1+): супер-кардиоидная диаграмма для чёткого захвата звука перед камерой.

супер-кардиоидная диаграмма для чёткого захвата звука перед камерой. LED-осветитель: дополнительный свет для съёмки в тёмных помещениях.

дополнительный свет для съёмки в тёмных помещениях. Противоударное крепление Rycote Lyre: эффективно гасит вибрации и шумы от прикосновений.

эффективно гасит вибрации и шумы от прикосновений. Меховая ветрозащита: подавляет шум ветра при съёмке на улице.

подавляет шум ветра при съёмке на улице. Держатель для смартфона: надёжно фиксирует телефон.

надёжно фиксирует телефон. Мини-штатив и шаровая головка: устойчивая установка на любой поверхности.

устойчивая установка на любой поверхности. Удлинитель на штатив: регулировка высоты от 160 до 250 мм.

регулировка высоты от 160 до 250 мм. Крепление «холодный башмак»: позволяет устанавливать дополнительные аксессуары.

позволяет устанавливать дополнительные аксессуары. Подключение 3.5 мм TRRS: совместимость с большинством смартфонов (переходники USB-C/Lightning приобретаются отдельно).

Технические характеристики

Тип: видео-набор для смартфона

видео-набор для смартфона Бренд: Boya

Boya Модель: BY-VG350

BY-VG350 Диаграмма направленности: супер-кардиоидная

супер-кардиоидная Диапазон частот: 20 Гц – 18 кГц

20 Гц – 18 кГц Чувствительность: -36 ± 3 дБ

-36 ± 3 дБ Соотношение сигнал/шум: 78 дБ

78 дБ Подключение: 3.5 мм TRRS (линейный выход), 3.5 мм TRS (выход для наушников)

3.5 мм TRRS (линейный выход), 3.5 мм TRS (выход для наушников) Размер микрофона: Φ26 × 100 мм

Φ26 × 100 мм Длина удлинителя: 160 – 250 мм

160 – 250 мм Вес набора: 508 г

Как использовать набор

Сборка: закрепите смартфон в держателе, установите микрофон и осветитель на креплениях. Подключение: подключите микрофон к смартфону через 3.5 мм разъём (для USB-C/Lightning потребуется переходник). Настройка: отрегулируйте положение микрофона и осветителя. Съёмка: используйте мини-штатив для устойчивой установки или держите в руке.

Преимущества использования

Качественный звук: направленный микрофон и ветрозащита.

направленный микрофон и ветрозащита. Дополнительный свет: LED-осветитель для съёмки в темноте.

LED-осветитель для съёмки в темноте. Универсальность: всё необходимое в одном наборе.

всё необходимое в одном наборе. Компактность: лёгкий и удобный для транспортировки.

Совместимость с оборудованием

Смартфоны: большинство моделей с 3.5 мм разъёмом (требуется переходник для USB-C/Lightning).

большинство моделей с 3.5 мм разъёмом (требуется переходник для USB-C/Lightning). Штативы: стандартное крепление 1/4".

Уход и хранение