Boya BY-VG350 видео-набор для смартфона

Boya BY-VG350 – универсальный видео-набор для смартфона
Boya BY-VG350 (артикул DAN-7812) – это лёгкий и компактный видео-набор для смартфона, предназначенный для создания качественного контента на мобильное устройство. Набор включает всё необходимое для профессиональной съёмки: направленный микрофон-пушку, LED-осветитель, держатель для смартфона, мини-штатив и ветрозащиту.
Комплект совместим с большинством смартфонов. Благодаря супер-кардиоидной диаграмме направленности, микрофон эффективно улавливает звук перед собой, минимизируя шумы сзади и сбоку. LED-осветитель обеспечивает дополнительное освещение в условиях недостаточного света. Набор идеально подходит для влогов, интервью, стримов и любых мобильных съёмок.
Назначение и применение
- Влоги и репортажи: качественный звук и свет для съёмки на смартфон.
- Интервью и подкасты: направленный микрофон чётко записывает голос, устраняя фоновый шум.
- Стриминг и видеозвонки: улучшение качества аудио и видео для прямых эфиров.
- Обзоры и презентации: комплект позволяет снимать в любых условиях.
Ключевые особенности
- Направленный микрофон-пушка (BY-MM1+): супер-кардиоидная диаграмма для чёткого захвата звука перед камерой.
- LED-осветитель: дополнительный свет для съёмки в тёмных помещениях.
- Противоударное крепление Rycote Lyre: эффективно гасит вибрации и шумы от прикосновений.
- Меховая ветрозащита: подавляет шум ветра при съёмке на улице.
- Держатель для смартфона: надёжно фиксирует телефон.
- Мини-штатив и шаровая головка: устойчивая установка на любой поверхности.
- Удлинитель на штатив: регулировка высоты от 160 до 250 мм.
- Крепление «холодный башмак»: позволяет устанавливать дополнительные аксессуары.
- Подключение 3.5 мм TRRS: совместимость с большинством смартфонов (переходники USB-C/Lightning приобретаются отдельно).
Технические характеристики
- Тип: видео-набор для смартфона
- Бренд: Boya
- Модель: BY-VG350
- Диаграмма направленности: супер-кардиоидная
- Диапазон частот: 20 Гц – 18 кГц
- Чувствительность: -36 ± 3 дБ
- Соотношение сигнал/шум: 78 дБ
- Подключение: 3.5 мм TRRS (линейный выход), 3.5 мм TRS (выход для наушников)
- Размер микрофона: Φ26 × 100 мм
- Длина удлинителя: 160 – 250 мм
- Вес набора: 508 г
Как использовать набор
- Сборка: закрепите смартфон в держателе, установите микрофон и осветитель на креплениях.
- Подключение: подключите микрофон к смартфону через 3.5 мм разъём (для USB-C/Lightning потребуется переходник).
- Настройка: отрегулируйте положение микрофона и осветителя.
- Съёмка: используйте мини-штатив для устойчивой установки или держите в руке.
Преимущества использования
- Качественный звук: направленный микрофон и ветрозащита.
- Дополнительный свет: LED-осветитель для съёмки в темноте.
- Универсальность: всё необходимое в одном наборе.
- Компактность: лёгкий и удобный для транспортировки.
Совместимость с оборудованием
- Смартфоны: большинство моделей с 3.5 мм разъёмом (требуется переходник для USB-C/Lightning).
- Штативы: стандартное крепление 1/4".
Уход и хранение
- Храните набор в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- При загрязнении протирайте мягкой сухой тканью.
- Избегайте падений и сильных ударов.