Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Оригинальный держатель для телефона для установки смартфона в холодный башмак или на штативный винт 1/4". При использовании с определенными моделями стабилизаторов Zhiyun, это открывает доступ к функции автоматического отслеживания объектов через приложение ZY Play.
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