Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор

Артикул: OLE-3626

Оригинальный держатель для телефона для установки смартфона в холодный башмак или на штативный винт 1/4". При использовании с определенными моделями стабилизаторов Zhiyun, это открывает доступ к функции автоматического отслеживания объектов через приложение ZY Play.