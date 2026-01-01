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Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор
Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор
Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор

Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор

Zhiyun
Артикул: OLE-3626

Оригинальный держатель для телефона для установки смартфона в холодный башмак  или на штативный винт  1/4". При использовании с определенными моделями стабилизаторов Zhiyun, это открывает доступ к функции автоматического отслеживания объектов через приложение ZY Play.

Описание

Zhiyun MPH01 адаптер-держатель телефона для установки на стабилизатор

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