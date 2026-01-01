Zhiyun C000084E TransMount держатель смартфона с фиксацией угла для CRANE 3/WEEBILL

Ваш город:
Москва
Малая Семеновская 3с6
Время работы:
Пн-Пт : 10:30 - 21:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Держатель для смартфона совместим со стабилизаторами Zhiyun серии CRANE 3/WEEBILL. Обладает возможностью вращения на 360 градусов без ограничений. Резьба 1/4" обеспечивает надежность и безопасность крепления. Пластиковая накладка защищает смартфон от возможных повреждений
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter