Godox VK1-LT комплект оборудования для смартфона.

Описание





В комплект VK1 входят светодиодный осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB, накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, складной штатив Godox MT01, клетка (риг) Godox VSS-R01.Комплект оборудования Godox VK1-LT собрал все самое необходимое для повышения качества звука и изображения при записи на смартфон. В комплект VK1 входят светодиодный осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB, накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, складной штатив Godox MT01, клетка (риг) Godox VSS-R01.

Быстрая сборка и легкое подключение – комплект VK1 мгновенно готов к работе, отлично подойдет для использования как в студии, так и на улице, предоставляя стабильность изображения, неизменный профессиональный звук и освещение.

Комплект VK1-LT пригодится во время съемок самого разнообразного контента – видеоблогов, стримингов, мастер-классов, мобильного кино и коммерческих съемок, где необходимо получить хороший звук и привлекательную картинку.

Компактный микрофон-пушка Godox VD-Mic обеспечивает улучшенное качество звука видеозаписей, снимаемых на смартфоны и другие видеозаписывающие устройства. Кардиоидный конденсаторный капсюль высокого качества улавливает звук перед микрофоном, подавляя шумы в других направлениях. Поэтому направленный микрофон отлично подходит для съемок в движении, так как фокусируется на источнике звука и игнорируют сторонние сигналы. Оператор с накамерным микрофоном может находиться на удалении от источника звука и при этом получать качественную запись.

Микрофон пушка Godox VD-Mic – хороший выбор для ведения прямых трансляций, записи интервью, видеоблогинга и многого другого.

Микрофон подключается по технологии "plug and play", не нуждается в настройке и сразу готов к работе. Питание осуществляется от камеры или другого устройства. Невозможно забыть включить микрофон или потерять звук из-за севшей батарейки – батареи не требуются, как и необходимость их заряжать или заменять.

Ветрозащитные насадки и пластиковый виброгасящий подвес, входящие в комплект, уменьшат влияния помех и улучшат качество звука.

В комплект с микрофоном VD-Mic входит кабель TRS-TRRS 3.5мм и кабель TRRS – Type C для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3.5 мм или с разъемом Lightning. Существует также комплект Godox VK1-UC, который комплектуется аудиокабелем для подключения к устройствам с разъемом USB Type-C.

Осветитель Godox LITEMONS LED6R RGB станет отличным помощником в создании креативного освещения для ведения видеоблогов, записи видео на YouTube, съемки селфи, портретов, предметной фотосъемки и многого другого. Легкий и очень компактный светодиодный источник света состоит из 60 светодиодов (20х2 bi-color + 20 RGB), общей мощностью 6Вт.

В режиме bi-color цветовая температура устанавливается в диапазоне от 3200 до 6500К – от теплого освещения, сочетающегося с лампами накаливания, до холодного сбалансированного дневного света. Мощность можно регулировать от 0 до 100%.

В режиме RGB можно создать освещение любого цвета, необходимого для задуманной композиции. Можно настроить оттенок (от 0 до 360°), насыщенность цвета (от 0 до 100) и яркость (от 0 до 100%). 13 световых динамических спецэффектов позволят имитировать освещение от вспышки фотографа, освещения лазерным стробоскопом, молнии, мерцающей лампы, телевизора, свечи, полицейской машины и т.д.

Клетка Godox VSS-R01 для смартфона помогает удобно разместить все необходимое оборудование для видеосъемки и стабилизировать камеру, как при съемках «с рук», так и в зафиксированном положении.

Удобный двуручный хват и надежное крепление смартфона облегчает съемочный процесс и помогают получить четкое и плавное изображение в любых ситуациях.

Держатель смартфона оснащен противоскользящими резиновыми накладками – устройство не выпадет из клетки. Одна из лапок держателя регулируется позволяя установить смартфон шириной от 60 до 90 мм.

Комплектные осветитель Godox LITEMONS LED6R и накамерный микрофон-пушка Godox VD-Mic, а также любые другие дополнительные устройства устанавливаются в три крепления «холодный башмак», расположенных на одной из сторон клетки. Например, можно закрепить еще один смартфон, осветители, микрофон или другие устройства.

Кроме того, по всем четырем сторонам клетки предусмотрены семь стальных закладных гаек с резьбой 1/4“, каждая из которых может служить для установки дополнительного аксессуара или крепления на штативе (переходники и держатели для установки аксессуаров приобретаются дополнительно).

Godox MT01 – легкий универсальный настольный мини-штатив с наклонно-поворотной головкой и посадочным винтом 1/4”.

Конструкция рассчитана на нагрузку 2.5 кг, которой будет достаточно, чтобы надежно удерживать весь комплект со смартфоном, и даже больше. Штатив позволяет установить не только комплектную клетку, но и дополнительно приобретенный держатель смартфона, небольшой осветитель или легкую цифровую камеру.

Угол наклона головы регулируется в пределах ±90°. Нужное положение фиксируется винтовым зажимом. Трещотка гарантирует стабильное положение площадки, которое не изменится самопроизвольно в процессе съемок. Высоту штатива можно изменять – длина каждой ножки увеличивается на 5 см. Для точного регулирования длины на лицевую и тыльную стороны ножек нанесены деления с шагом 1/2” (12 мм). Резиновые вставки на ножках штатива обеспечивают стабильную съемку на любых поверхностях.