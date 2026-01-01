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SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный
SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

SmallRig
Артикул: OLE-2012

SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

В комплект входят две боковые и верхняя ручка для комфортной съемки с рук. Четыре крепления «холодный башмак» и отверстия с резьбой ¼” для крепления дополнительного оборудования и аксессуаров. Комплект совместим с мобильными телефонами с шириной корпуса от 57 мм до 90 мм (с чехлом или без него). Применяется для видеоблогов и прямых трансляций.

Описание

SmallRig 4121 All-in-One Video Kit Basic комплект для смартфона универсальный

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