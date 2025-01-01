Артикул: OLE-2009

SmallRig 4099 комплект для смартфона iPhone 14 Pro Max

Комплект включает в себя клетку для iPhone 14 Pro Max и боковую ручку. Встроенный пульт дистанционного управления. Механизм Quick-Lock. Несколько типов креплений на клетке. Возможность установки дополнительных объективов или оптических насадок с байонетом М или резьбой М17 (требуется замена задней панели). Встроенные демпфирующие вставки. Применяется для видеоблогов и прямых трансляций.