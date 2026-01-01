images
images
SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro
SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

SmallRig
Артикул: OLE-2008

SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

Площадка крепления объектива предназначена для установки дополнительных объективов с резьбой М17. Используется для замены штатной задней панели клетки SmallRig 4075. Площадка совместима только с клеткой SmallRig 4075.

Описание

SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Доставка

  • Доставка курьерскими службами
  • Доставка Почтой России
  • Доставка транспортными компаниями
  • Самовывоз

Видео

Законы освещения. Урок седьмой - разделение
Законы освещения. Урок седьмой - разделение
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Интервью с известным фотографом Мартином Шоллером
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Люминесцентные и светодиодные лампы. Студийные тесты. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Свадебный конкурс

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.