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Москва
Малая Семеновская 3с6
SmallRig 4080 площадка крепления объектива М17 для клетки смартфона iPhone 14 Pro
Площадка крепления объектива предназначена для установки дополнительных объективов с резьбой М17. Используется для замены штатной задней панели клетки SmallRig 4075. Площадка совместима только с клеткой SmallRig 4075.
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