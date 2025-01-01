images
SmallRig 4077 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 14 Pro Max
Многофункциональная, легкая и компактная клетка для мобильного телефона разработана специально для iiPhone 14 Pro Max. Механизм Quick-Lock. Возможность установки дополнительных объективов или оптических насадок с байонетом М или резьбой М17.  Встроенные демпфирующие вставки. Два разъема «холодный башмак», несколько отверстий с резьбой 1/4.

Описание

Клетка оснащена механизмом Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку. Защита смартфона от царапин, удара и падения за счет встроенных демпфирующих вставок. Предусмотрено подключение микрофона и LED осветителя через разъемы «холодный башмак».  Несколько отверстий с резьбой 1/4 позволяют закрепить боковую и верхнюю ручки, штатив и другие аксессуаров. Возможна съемка как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

На клетку также можно установить дополнительные объективы или оптические насадки с байонетом М или резьбой М17 (потребуется замена задней панели).

Внимание! Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона.

