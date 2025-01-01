images
images
images
SmallRig 4075 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 14 Pro
SmallRig 4075 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 14 Pro
SmallRig 4075 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 14 Pro

SmallRig 4075 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 14 Pro

SmallRig
Артикул: OLE-2005

SmallRig 4075 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 14 Pro 

Многофункциональная, легкая и компактная клетка для мобильного телефона разработана специально для iPhone 14 Pro. Механизм Quick-Lock. Возможность установки дополнительных объективов или оптических насадок с байонетом М или резьбой М17.  Встроенные демпфирующие вставки. Два разъема «холодный башмак», несколько отверстий с резьбой 1/4.

Описание

Клетка оснащена механизмом Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку. Защита смартфона от царапин, удара и падения за счет встроенных демпфирующих вставок. Предусмотрено подключение микрофона и LED осветителя через разъемы «холодный башмак».  Несколько отверстий с резьбой 1/4 позволяют закрепить боковую и верхнюю ручки, штатив и другие аксессуаров. Возможна съемка как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

На клетку также можно установить дополнительные объективы или оптические насадки с байонетом М или резьбой М17 (потребуется замена задней панели).

Внимание! Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Петличный микрофон Synco Lav-S6M для DSLR или смартфонов. Обзор и сравнительный тест с Boya BY-M1
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Ремни для фотокамеры, поясные крепления, полезная информация по разгрузке для фото- и видеотехники
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера