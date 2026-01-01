Артикул: OLE-2003

SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона

Универсальный держатель для смартфонов шириной от 55 до 88 мм имеет складную конструкцию. Разъем «холодный башмак» и крепление с резьбой 1/4". Нижняя площадка в форме "ласточкиного хвоста" совместима с системой крепления Arca-Swiss. Закрепленный в держателе смартфон можно повернуть на 360 градусов и наклонить на 270 градусов. Применяется для ведения прямых эфиров, видеоблогов, съемки интервью и сториc.



