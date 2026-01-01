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SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона
SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона
SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона

SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона

SmallRig
Артикул: OLE-2003

SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона

Универсальный держатель для смартфонов шириной от 55 до 88 мм имеет складную конструкцию. Разъем «холодный башмак» и крепление с резьбой 1/4". Нижняя площадка в форме "ласточкиного хвоста" совместима с системой крепления Arca-Swiss. Закрепленный в держателе смартфон можно повернуть на 360 градусов и наклонить на 270 градусов. Применяется для ведения прямых эфиров, видеоблогов, съемки интервью и сториc.

Описание

SmallRig 3727 Universal Smartphone Holder держатель для смартфона

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