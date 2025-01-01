images
images
SmallRig 3561 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 13 Pro Max
SmallRig 3561 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 13 Pro Max

SmallRig 3561 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 13 Pro Max

SmallRig
Артикул: OLE-2000

SmallRig 3561 Mobile Video Cage клетка для смартфона iPhone 13 Pro Max

Многофункциональная, легкая и компактная клетка для мобильного телефона разработана специально для iPhone 13 Pro Max. Механизм Quick-Lock. Байонетное крепление на задней панели клетки для дополнительного объектива.  Встроенные демпфирующие вставки. Два разъема «холодный башмак», несколько отверстий с резьбой 1/4.

Описание

Клетка оснащена механизмом Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку. Защита смартфона от царапин, удара и падения за счет встроенных демпфирующих вставок. Предусмотрено подключение микрофона и LED осветителя через разъемы «холодный башмак».  Несколько отверстий с резьбой 1/4 позволяют закрепить боковую и верхнюю ручки, штатив и другие аксессуаров. Возможна съемка как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Байонетное крепление Moment M-mount на задней панели клетки позволяет установить на смартфон дополнительный объектив только на основную (широкоугольную) камеру смартфона.

Внимание! Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Нина Свиридова
Нина Свиридова
Брайан Даффи
Брайан Даффи
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Phottix (88217) Padat компактная студийная стойка 300 см
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера