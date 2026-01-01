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SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов
SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов
SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов
SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов
SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов
SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов

SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов

SmallRig
Артикул: MTG-1981

SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов. Универсальный держатель SmallRig 2930 Tablet Mount позволяет закрепить планшеты с размером от 7,9 до 12,9 дюймов на различном оборудовании и использовать их в качестве внешнего монитора.

Описание

SmallRig 2930 Tablet Mount – универсальный держатель для планшетов

SmallRig 2930 Tablet Mount (артикул MTG-1981) – это универсальный держатель для планшетов, предназначенный для крепления устройств с диагональю экрана от 7.9 до 12.9 дюймов на штативы, стойки, головы и другое оборудование. Держатель позволяет использовать планшет в качестве внешнего монитора для камеры, видеомонтажа, стриминга или управления съёмочным процессом.

Изготовленный из прочного алюминиевого сплава с нержавеющими стальными элементами, держатель обеспечивает надёжную фиксацию и долговечность. Винтовой зажим гарантирует стабильное удержание планшета, а демпфирующие вставки защищают корпус от царапин. Множество крепёжных отверстий 1/4" и два холодных башмака позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.

Назначение и применение

  • Использование в качестве внешнего монитора: для камер при видеосъёмке.
  • Стриминг и видеомонтаж: для удобного размещения планшета на рабочем столе.
  • Крепление на штатив или стойку: для демонстрации контента и презентаций.
  • Установка дополнительных аксессуаров: для микрофонов, осветителей и другого оборудования.

Ключевые особенности

  • Совместимость: планшеты 7.9–12.9 дюймов (включая iPad).
  • Винтовой зажим: надёжная фиксация без риска выпадения.
  • Демпфирующие вставки: защита корпуса планшета от царапин.
  • Множество креплений 1/4": 3 сверху, 1 снизу, по 2 с боков.
  • Два холодных башмака: для установки микрофонов, осветителей и аксессуаров.
  • Совместимость с ARCA-Swiss: установка на любые штативные головы и площадки.
  • Материал: алюминиевый сплав (корпус), нержавеющая сталь (фиксирующий узел).

Технические характеристики

  • Тип: держатель для планшетов
  • Бренд: SmallRig
  • Модель: 2930 Tablet Mount
  • Совместимые размеры планшетов: 7.9 – 12.9 дюймов
  • Крепления: резьба 1/4", холодный башмак (2 шт.)
  • Совместимость с ARCA-Swiss: есть
  • Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
  • Цвет: чёрный
  • Применение: видеосъёмка, стриминг, монтаж, презентации

Важные ограничения

  • Совместимость: планшеты размером от 7.9 до 12.9 дюймов.
  • Планшет 12.9 дюймов: можно устанавливать только горизонтально.
  • Установка: будьте аккуратны при закреплении планшета.

Как использовать держатель

  1. Установка планшета: поместите планшет в держатель и зафиксируйте винтовым зажимом.
  2. Крепление на опору: установите держатель на штатив, стойку или голову через резьбу 1/4" или совместимость с ARCA-Swiss.
  3. Установка аксессуаров: закрепите микрофон или осветитель на холодных башмаках.
  4. Регулировка: при необходимости используйте дополнительные отверстия 1/4" для монтажа аксессуаров.

Преимущества использования

  • Надёжность: винтовой зажим и прочные материалы.
  • Универсальность: совместимость с различными планшетами и оборудованием.
  • Гибкость: множество креплений для аксессуаров.
  • Защита: демпфирующие вставки предотвращают царапины.

Совместимость с оборудованием

  • Планшеты: iPad 7.9", 12.9" и другие модели с аналогичным размером экрана.
  • Штативы и головы: любые устройства с резьбой 1/4" и совместимостью ARCA-Swiss.
  • Аксессуары: микрофоны, осветители, мониторы.

Комплектация

  • Держатель SmallRig 2930 Tablet Mount – 1 шт.

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