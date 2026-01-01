SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов

Описание

SmallRig 2930 Tablet Mount – универсальный держатель для планшетов

SmallRig 2930 Tablet Mount (артикул MTG-1981) – это универсальный держатель для планшетов, предназначенный для крепления устройств с диагональю экрана от 7.9 до 12.9 дюймов на штативы, стойки, головы и другое оборудование. Держатель позволяет использовать планшет в качестве внешнего монитора для камеры, видеомонтажа, стриминга или управления съёмочным процессом.

Изготовленный из прочного алюминиевого сплава с нержавеющими стальными элементами, держатель обеспечивает надёжную фиксацию и долговечность. Винтовой зажим гарантирует стабильное удержание планшета, а демпфирующие вставки защищают корпус от царапин. Множество крепёжных отверстий 1/4" и два холодных башмака позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.

Назначение и применение

Использование в качестве внешнего монитора: для камер при видеосъёмке.

для камер при видеосъёмке. Стриминг и видеомонтаж: для удобного размещения планшета на рабочем столе.

для удобного размещения планшета на рабочем столе. Крепление на штатив или стойку: для демонстрации контента и презентаций.

для демонстрации контента и презентаций. Установка дополнительных аксессуаров: для микрофонов, осветителей и другого оборудования.

Ключевые особенности

Совместимость: планшеты 7.9–12.9 дюймов (включая iPad).

планшеты 7.9–12.9 дюймов (включая iPad). Винтовой зажим: надёжная фиксация без риска выпадения.

надёжная фиксация без риска выпадения. Демпфирующие вставки: защита корпуса планшета от царапин.

защита корпуса планшета от царапин. Множество креплений 1/4": 3 сверху, 1 снизу, по 2 с боков.

3 сверху, 1 снизу, по 2 с боков. Два холодных башмака: для установки микрофонов, осветителей и аксессуаров.

для установки микрофонов, осветителей и аксессуаров. Совместимость с ARCA-Swiss: установка на любые штативные головы и площадки.

установка на любые штативные головы и площадки. Материал: алюминиевый сплав (корпус), нержавеющая сталь (фиксирующий узел).

Технические характеристики

Тип: держатель для планшетов

держатель для планшетов Бренд: SmallRig

SmallRig Модель: 2930 Tablet Mount

2930 Tablet Mount Совместимые размеры планшетов: 7.9 – 12.9 дюймов

7.9 – 12.9 дюймов Крепления: резьба 1/4", холодный башмак (2 шт.)

резьба 1/4", холодный башмак (2 шт.) Совместимость с ARCA-Swiss: есть

есть Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь

алюминиевый сплав, нержавеющая сталь Цвет: чёрный

чёрный Применение: видеосъёмка, стриминг, монтаж, презентации

Важные ограничения

Совместимость: планшеты размером от 7.9 до 12.9 дюймов.

планшеты размером от 7.9 до 12.9 дюймов. Планшет 12.9 дюймов: можно устанавливать только горизонтально.

можно устанавливать только горизонтально. Установка: будьте аккуратны при закреплении планшета.

Как использовать держатель

Установка планшета: поместите планшет в держатель и зафиксируйте винтовым зажимом. Крепление на опору: установите держатель на штатив, стойку или голову через резьбу 1/4" или совместимость с ARCA-Swiss. Установка аксессуаров: закрепите микрофон или осветитель на холодных башмаках. Регулировка: при необходимости используйте дополнительные отверстия 1/4" для монтажа аксессуаров.

Преимущества использования

Надёжность: винтовой зажим и прочные материалы.

винтовой зажим и прочные материалы. Универсальность: совместимость с различными планшетами и оборудованием.

совместимость с различными планшетами и оборудованием. Гибкость: множество креплений для аксессуаров.

множество креплений для аксессуаров. Защита: демпфирующие вставки предотвращают царапины.

Совместимость с оборудованием