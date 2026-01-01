SmallRig 2930 Tablet Mount for iPad держатель для планшетов

SmallRig 2930 Tablet Mount – универсальный держатель для планшетов
SmallRig 2930 Tablet Mount (артикул MTG-1981) – это универсальный держатель для планшетов, предназначенный для крепления устройств с диагональю экрана от 7.9 до 12.9 дюймов на штативы, стойки, головы и другое оборудование. Держатель позволяет использовать планшет в качестве внешнего монитора для камеры, видеомонтажа, стриминга или управления съёмочным процессом.
Изготовленный из прочного алюминиевого сплава с нержавеющими стальными элементами, держатель обеспечивает надёжную фиксацию и долговечность. Винтовой зажим гарантирует стабильное удержание планшета, а демпфирующие вставки защищают корпус от царапин. Множество крепёжных отверстий 1/4" и два холодных башмака позволяют устанавливать дополнительные аксессуары.
Назначение и применение
- Использование в качестве внешнего монитора: для камер при видеосъёмке.
- Стриминг и видеомонтаж: для удобного размещения планшета на рабочем столе.
- Крепление на штатив или стойку: для демонстрации контента и презентаций.
- Установка дополнительных аксессуаров: для микрофонов, осветителей и другого оборудования.
Ключевые особенности
- Совместимость: планшеты 7.9–12.9 дюймов (включая iPad).
- Винтовой зажим: надёжная фиксация без риска выпадения.
- Демпфирующие вставки: защита корпуса планшета от царапин.
- Множество креплений 1/4": 3 сверху, 1 снизу, по 2 с боков.
- Два холодных башмака: для установки микрофонов, осветителей и аксессуаров.
- Совместимость с ARCA-Swiss: установка на любые штативные головы и площадки.
- Материал: алюминиевый сплав (корпус), нержавеющая сталь (фиксирующий узел).
Технические характеристики
- Тип: держатель для планшетов
- Бренд: SmallRig
- Модель: 2930 Tablet Mount
- Совместимые размеры планшетов: 7.9 – 12.9 дюймов
- Крепления: резьба 1/4", холодный башмак (2 шт.)
- Совместимость с ARCA-Swiss: есть
- Материал: алюминиевый сплав, нержавеющая сталь
- Цвет: чёрный
- Применение: видеосъёмка, стриминг, монтаж, презентации
Важные ограничения
- Совместимость: планшеты размером от 7.9 до 12.9 дюймов.
- Планшет 12.9 дюймов: можно устанавливать только горизонтально.
- Установка: будьте аккуратны при закреплении планшета.
Как использовать держатель
- Установка планшета: поместите планшет в держатель и зафиксируйте винтовым зажимом.
- Крепление на опору: установите держатель на штатив, стойку или голову через резьбу 1/4" или совместимость с ARCA-Swiss.
- Установка аксессуаров: закрепите микрофон или осветитель на холодных башмаках.
- Регулировка: при необходимости используйте дополнительные отверстия 1/4" для монтажа аксессуаров.
Преимущества использования
- Надёжность: винтовой зажим и прочные материалы.
- Универсальность: совместимость с различными планшетами и оборудованием.
- Гибкость: множество креплений для аксессуаров.
- Защита: демпфирующие вставки предотвращают царапины.
Совместимость с оборудованием
- Планшеты: iPad 7.9", 12.9" и другие модели с аналогичным размером экрана.
- Штативы и головы: любые устройства с резьбой 1/4" и совместимостью ARCA-Swiss.
- Аксессуары: микрофоны, осветители, мониторы.