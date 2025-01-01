Москва
SmallRig 2777 Pro Mobile Cage 17mm клетка для смартфона iPhone 11 Pro Max
Многофункциональная, легкая и компактная клетка для мобильного телефона разработана специально для iPhone 11 Pro Max. Механизм Quick-Lock. Резьбовое крепление (М17) на задней панели для дополнительного объектива. Встроенные демпфирующие вставки. Два разъема «холодный башмак», несколько отверстий с резьбой 1/4.
Клетка оснащена механизмом Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку. Защита смартфона от царапин, удара и падения за счет встроенных демпфирующих вставок. Предусмотрено подключение микрофона и LED осветителя через разъемы «холодный башмак». Несколько отверстий с резьбой 1/4 позволяют закрепить боковую и верхнюю ручки, штатив и другие аксессуаров. Возможна съемка как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.
Внимание! Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона.
