SmallRig 2777 Pro Mobile Cage 17mm клетка для смартфона iPhone 11 Pro Max

Описание

Клетка оснащена механизмом Quick-Lock для быстрой и безопасной установки смартфона в клетку. Защита смартфона от царапин, удара и падения за счет встроенных демпфирующих вставок. Предусмотрено подключение микрофона и LED осветителя через разъемы «холодный башмак». Несколько отверстий с резьбой 1/4 позволяют закрепить боковую и верхнюю ручки, штатив и другие аксессуаров. Возможна съемка как в горизонтальном, так и в вертикальном положениях.

Внимание! Клетка не может быть использована вместе с внешним чехлом (бампером) смартфона.