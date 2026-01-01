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PGYTECH клетка для Osmo Action 3/4
PGYTECH клетка для Osmo Action 3/4
PGYTECH клетка для Osmo Action 3/4
PGYTECH клетка для Osmo Action 3/4
PGYTECH клетка для Osmo Action 3/4

PGYTECH клетка для Osmo Action 3/4

PGYTECH
Артикул: OLE-4443

Клетка для экшн-камеры DJI Osmo Action 3/4. В нижней части находится отверстие для доступа к магнитному креплению DJI и кнопке включения. Боковая крышка для быстрой замены аккумуляторов и карт памяти. Имеется дополнительная крышка для доступа к разъёму Type-C, чтобы заряжать камеру без остановки процесса съёмки, и кнопка спуска затвора. Верхняя часть клетки оснащена креплением «холодный башмак». ВОзможно горизонтальное и вертикальное ориентирование камеры.

Описание

Характеристики:

  • Совместимое устройствоDJI OSMO Action 3, DJI OSMO Action 4
  • Крепление "мама"1/4", холодный башмак
  • Размеры 81.4 × 54.4 × 33.8 мм
  • Вес 70 г


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