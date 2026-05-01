PGYTECH – умные аксессуары для мобильной фото- и видеосъёмки

PGYTECH (Пи-Джи-Вай-Тек) – это современный китайский бренд, который создаёт продуманные аксессуары для фотографов, видеографов и активных путешественников. Их философия – сделать использование техники максимально удобным, безопасным и стильным. PGYTECH известен своими инновационными креплениями (CapLock, Beads), эргономичными сумками и органайзерами, а также качественными ремнями и кардридерами. Это идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и порядок.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий спектр товаров PGYTECH для разных задач:

Сумки и рюкзаки – городские линейки OneGo и OneGo Solo V2 (объемом 6L и 10L) с продуманной органайзингом, защитой от воды и креплением для штатива;

Почему стоит присмотреться к PGYTECH:

✓ Продуманность до мелочей – гибкие перегородки в сумках, быстросъёмные крепления, страховочные тросы;

✓ Высокое качество материалов – нейлон 600D с водоотталкивающей пропиткой, мягкие подкладки, прочный пластик и металл;

✓ Универсальность и совместимость – крепления подходят для разных устройств (GoPro, DJI Osmo, смартфоны), а быстроразъёмы Beads совместимы внутри экосистемы PGYTECH;

✓ Стильный современный дизайн – минимализм, приятные цвета (зеленый, оранжевый, синий, графитовый), продуманная эстетика.

Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы ищете функциональный и стильный аксессуар, который сделает съёмку и путешествия комфортнее – PGYTECH станет отличным выбором.