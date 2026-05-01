Аксессуары PGYTECH для мобильной съёмки и активного образа жизни

PGYTECH – умные аксессуары для мобильной фото- и видеосъёмки

PGYTECH (Пи-Джи-Вай-Тек) – это современный китайский бренд, который создаёт продуманные аксессуары для фотографов, видеографов и активных путешественников. Их философия – сделать использование техники максимально удобным, безопасным и стильным. PGYTECH известен своими инновационными креплениями (CapLock, Beads), эргономичными сумками и органайзерами, а также качественными ремнями и кардридерами. Это идеальный выбор для тех, кто ценит мобильность и порядок.

В интернет-магазине photogora.ru представлен широкий спектр товаров PGYTECH для разных задач:

  • Сумки и рюкзаки – городские линейки OneGo и OneGo Solo V2 (объемом 6L и 10L) с продуманной органайзингом, защитой от воды и креплением для штатива;
  • Ремни для камер – стильные и прочные наплечные ремни Air и классические модели с быстросъёмными креплениями Beads, выдерживающие до 90 кг;
  • Крепления для экшн-камер и смартфонов – магнитные крепления (Magic Arm), держатели на руль велосипеда (Handlebar), на шлем, с присоской и универсальные зажимы;
  • Аксессуары для хранения и переноски – компактный кейс-органайзер Carrying Case Mini для экшн-камер и стабилизаторов;
  • Цифровые аксессуары – быстрый кардридер CreateMate CFexpress B/SD для профессиональной работы с файлами.

Почему стоит присмотреться к PGYTECH:
Продуманность до мелочей – гибкие перегородки в сумках, быстросъёмные крепления, страховочные тросы;
Высокое качество материалов – нейлон 600D с водоотталкивающей пропиткой, мягкие подкладки, прочный пластик и металл;
Универсальность и совместимость – крепления подходят для разных устройств (GoPro, DJI Osmo, смартфоны), а быстроразъёмы Beads совместимы внутри экосистемы PGYTECH;
Стильный современный дизайн – минимализм, приятные цвета (зеленый, оранжевый, синий, графитовый), продуманная эстетика.

Как купить аксессуары PGYTECH в photogora.ru?
Вы можете заказать любой товар с доставкой по Москве и всей России или забрать его самостоятельно из нашего магазина на Малой Семёновской. Если вы ищете функциональный и стильный аксессуар, который сделает съёмку и путешествия комфортнее – PGYTECH станет отличным выбором.

PGYTECH Handlebar держатель смартфона на руль велосипеда
Арт. OLE-4452
PGYTECH Handlebar держатель смартфона на руль велосипеда
Арт. OLE-4452
в наличии 1-3 шт

Держатель смартфона magic arm с креплением на руль велосипеда, самоката или скутера обеспечивает надёжную фиксацию гаджета за счет закручивающегося механизма. Крепление совместимо с большинством смартфонов с максимальными габаритами 130-175 мм, шириной 64-92 мм и толщиной до 15 мм. Зажим подходит для большего количества рулей с диаметром от 8 мм до 16 мм (с адаптером) и от 22 мм до 35 мм (без адаптера).

3 830 ₽
PGYTECH OneGo 10L сумка чёрная
Арт. OLE-4429
PGYTECH OneGo 10L сумка чёрная
Арт. OLE-4429
в наличии 4-10 шт

Современная городская сумка объемом 10 л вмещает полнокадровую беззеркальную камеру с 2 объективами, планшет/ноутбук 13" и мелкие аксессуары. Размер 350х280х145 мм. Внутреннее пространство сумки разделено 1 большой и 2 маленькими гибкими перегородками на липучках. Есть крепление для штатива и большие внешние карманы для личных вещей. В наборе есть дополнительный ремень через плечо, который фиксирует сумку и делает её более удобной при движении.

10 630 ₽
PGYTECH OneGo Solo V2 10L сумка чёрная
Арт. OLE-4472
PGYTECH OneGo Solo V2 10L сумка чёрная
Арт. OLE-4472
в наличии 4-10 шт

Черная сумка объемом 10 л вмещает камеру с 3 объективами, планшет/ноутбук 14" и мелкие аксессуары и оснащена множеством карманов разного размера. Размер 450х250х160 мм. Формованный внутренний разделитель помогает организовать пространство, а переднее отделение обеспечивает быстрый доступ к телефону, картам,  ключам. Наплечный ремень с регулируемой пряжкой оснащён толстой и широкой накладкой. Нижние ремни подходят для крепления штатива.

12 380 ₽
PGYTECH OneGo Solo V2 6L сумка черная
Арт. OLE-4474
PGYTECH OneGo Solo V2 6L сумка черная
Арт. OLE-4474
в наличии 4-10 шт

Черная сумка объемом 6 л вмещает камеру с 2 объективами, планшет/ноутбук 11" и мелкие аксессуары и оснащена множеством карманов разного размера. Размер 390х220х140 мм. Формованный внутренний разделитель помогает организовать пространство, а переднее отделение обеспечивает быстрый доступ к телефону, картам,  ключам. Наплечный ремень с регулируемой пряжкой оснащён толстой и широкой накладкой. Нижние ремни подходят для крепления штатива.

8 040 ₽
PGYTECH Adhesive держатель смартфона с присоской
Арт. OLE-4453
PGYTECH Adhesive держатель смартфона с присоской
Арт. OLE-4453
в наличии 1-3 шт

Держатель смартфона magic arm с креплением-присоской для ровных поврехностей. Крепление совместимо с большинством смартфонов с максимальными габаритами 130-175 мм, шириной 64-92 мм и толщиной до 15 мм. Максимальная нагрузка 300 гр. За счет прочности скотча 3M держатель можно надежно установить на приборной панели автомобиля или на рабочем столе для удобного использования гаджета.

3 230 ₽
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air L Modern Art шейный ремень
Арт. OLE-4465
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air L Modern Art шейный ремень
Арт. OLE-4465
в наличии 4-10 шт

Наплечный ремень оснащён быстроразъёмными соединениями, совместимыми с другими аксессуарами бренда. Внешний слой ремня украшен плетёной тканью с орнаментом в оранжевых тонах. Ремень изготовлен из нейлона 600D, усиленного стекловолокном, также имеет накладки из синтетической резины и искусственной замши. Ремешок регулируется с обеих сторон. Ширина 3 см, длина 110-140 см. Максимальная нагрузка 90 кг.

3 540 ₽
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air L Tribal Geometric шейный ремень
Арт. OLE-4467
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air L Tribal Geometric шейный ремень
Арт. OLE-4467
в наличии 1-3 шт

Наплечный ремень оснащён быстроразъёмными соединениями, совместимыми с другими аксессуарами бренда. Внешний слой ремня украшен плетёной тканью с орнаментом в зеленых тонах. Ремень изготовлен из нейлона 600D, усиленного стекловолокном, также имеет накладки из синтетической резины и искусственной замши. Ремешок регулируется с обеих сторон. Ширина 3 см, длина 110-140 см. Максимальная нагрузка 90 кг.

3 750 ₽
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air S Bohemian шейный ремень
Арт. OLE-4463
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air S Bohemian шейный ремень
Арт. OLE-4463
в наличии 1-3 шт

Наплечный ремень оснащён быстроразъёмными соединениями, совместимыми с другими аксессуарами бренда. Внешний слой ремня украшен плетёной тканью с орнаментом в голубых тонах. Ремень изготовлен из нейлона 600D, усиленного стекловолокном, также имеет накладки из синтетической резины и искусственной замши. Ремешок регулируется с обеих сторон. Ширина 3 см, длина 95-110 см. Максимальная нагрузка 90 кг.

3 900 ₽
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air шейный ремень зелёный
Арт. OLE-4460
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air шейный ремень зелёный
Арт. OLE-4460
в наличии 1-3 шт

Наплечный ремень зеленого цвета оснащён быстроразъёмными соединениями, совместимыми с другими аксессуарами бренда, включая ремешки для запястья и рюкзака. Ремень изготовлен из нейлона 600D, также имеет накладки из микрофибры Menorca® и TPE. Ремешок регулируется с обеих сторон, а одностороннее подвесное кольцо из ТПУ позволяет удобно носить камеру на плече. Ширина 3 см, длина 100-140 см. Максимальная нагрузка 90 кг.

3 540 ₽
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air шейный ремень оранжевый
Арт. OLE-4461
PGYTECH Camera Shoulder Strap Air шейный ремень оранжевый
Арт. OLE-4461
в наличии 1-3 шт

Наплечный ремень оранжевого цвета оснащён быстроразъёмными соединениями, совместимыми с другими аксессуарами бренда, включая ремешки для запястья и рюкзака. Ремень изготовлен из нейлона 600D, также имеет накладки из микрофибры Menorca® и TPE. Ремешок регулируется с обеих сторон, а одностороннее подвесное кольцо из ТПУ позволяет удобно носить камеру на плече. Ширина 3 см, длина 100-140 см. Максимальная нагрузка 90 кг.

3 540 ₽
PGYTECH Camera Shoulder Strap шейный ремень синий
Арт. OLE-4422
PGYTECH Camera Shoulder Strap шейный ремень синий
Арт. OLE-4422
в наличии 1-3 шт

Синий плечевой ремень с каучуковым покрытием подходит для различных типов камер. Максимальная длина 142 см, максимальная нагрузка 90 кг. Длина ремня регулируется с помощью двух пряжек одной рукой. Одна пряжка предназначена для подгонки ремня под рост, а другая позволяет быстро затянуть или ослабить ремень во время использования. Ремень имеет фирменные быстросъёмные крепления PGYTECH Beads.

4 750 ₽
PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
Арт. OLE-4448
PGYTECH CapLock Helmet Mount крепление для экшн камеры на шлем
Арт. OLE-4448
в наличии 1-3 шт

Крепление magic arm для фиксации экшн-камеры на различных гладких изогнутых или плоских поверхностях с быстросъемным креплением CapLock. Максимальная нагрузка 300 гр. Двойной замок гарантирует надёжность фиксации и предотвращает случайное отсоединение. Аксессуар крепится с помощью клейкой основы, при необходимости можно использовать специальный страховочный трос. Выдерживает экстремальные условия работы.

3 580 ₽
PGYTECH CapLock Magnetic Magic arm для экшн-камеры
Арт. OLE-4445
PGYTECH CapLock Magnetic Magic arm для экшн-камеры
Арт. OLE-4445
в наличии 4-10 шт

Магнитное крепление с быстросъемным креплением CapLock с замком - фиксатором для экшн-камеры, смартфона и других аксессуаров весом до 300 грамм. Благодаря 2 шарнирам Magic Arm, устройство можно повернуть в удобное положение, а магнитное крепление позволяет акрепить устройство на любой металлической поверхности. Крепление имеет адаптер 3-Prong Mount для крепления экшн-камеры и адаптер 1/4" для установки других устройств и аксессуаров.

3 310 ₽
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
Арт. OLE-4455
PGYTECH Carrying Case Mini кейс-органайзер
Арт. OLE-4455
в наличии 1-3 шт

Лёгкий и прочный мини-кейс предназначен для безопасного хранения экшн-камер, складных стабилизаторов, мобильных гаджетов и аксессуаров. Размер 62х140х192 мм. В комплекте есть 2 длинные и 4 короткие гибкие перегородки для организации внутреннего пространства, сам кейс с водоотталкивающим покрытием. Кейс защищает технику от ударов, падений и царапин, подходит для путешествий.

2 430 ₽
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
Арт. OLE-4484
PGYTECH CreateMate CFexpress B/SD Зелёный
Арт. OLE-4484
в наличии 1-3 шт

Кардридер с чипом USB 3.2 Gen2 обеспечивает высокоскоростное считывание данных и хранение информации. Он поддерживает карты CFexpress Type-В и SD, а также имеет дополнительные слоты для микро-SD и Nano SIM-карт. Стандарт IP54 защищает от пыли и брызг, а совместимость с разными операционными системами позволяет использовать устройство на различных устройствах (Windows, Mac OS, Linux, Android и iPad OS). Цвет зеленый.

9 330 ₽
PGYTECH Full Wrap держатель смартфона
Арт. OLE-4454
PGYTECH Full Wrap держатель смартфона
Арт. OLE-4454
в наличии 1-3 шт

Держатель для смартфона совместим с большинством смартфонов с максимальными габаритами 130-175 мм, шириной 64-92 мм и толщиной до 15 мм. Максимальная нагрузка 300 гр. Модель крепления имеет функцию быстрой фиксации и быстросъёмное крепление.

1 770 ₽
PGYTECH Handlebar Mount Base крепление на руль
Арт. OLE-4450
PGYTECH Handlebar Mount Base крепление на руль
Арт. OLE-4450
в наличии 1-3 шт

Основание-зажим для крепления PGYTECH предназначено для установки на руль велосипеда, самоката, скутера или мотоцикла. Оно позволяет разместить на транспортном средстве смартфон, экшн-камеру или лёгкую цифровую камеру. Зажим подходит для большего количества рулей с диаметром от 8 мм до 16 мм (с адаптером) и от 22 мм до 35 мм (без адаптера).

1 410 ₽
PGYTECH Magnetic Mount Base магнитное крепление
Арт. OLE-4451
PGYTECH Magnetic Mount Base магнитное крепление
Арт. OLE-4451
в наличии 1-3 шт

Магнитное основание с шарниром для кронштейна Magir Arm для установки различного оборудования или аксессуаров на металлические поверхности. Деталь обладает мощной магнитной силой, что позволяет надёжно закреплять различные гаджетыдаже под углом.

1 410 ₽
