Артикул: NVF-9465

Kupo MH-003 Metal Universal Smartphone Clamp - универсальный держатель для смартфона.

Универсальный зажим для смартфона с матовым черным анодированным покрытием. Оснащен двумя отверстиями с внутренней резьбой 1/4" с нижней и задней стороны для установки на устройства оснащенные винтами с резьбой 1/4". Губки зажима снабжены силиконовыми накладки для защиты телефона от выпадения и царапин.

Изготовлен из алюминия, совместим с любыми смартфонами размером от 58 до 85 мм.