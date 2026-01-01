FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона

Артикул: DAN-3293

Адаптер Feiyu FY-G6 Plus для мобильного телефона.

Поможет закрепить смартфон размером от 4,5 до 5,7 дюйма на стедикам. Прочные материалы и эргономичный дизайн обеспечат необходимые условия для комфотной работы, а стандартная резьба 1/4" подойдет для большинства устройств и креплений.