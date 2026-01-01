FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона

Арт. NVF-2327Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Наличие
более 10 шт
Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Feiyu FY-G6 Plus для мобильного телефона.
Поможет закрепить смартфон размером от 4,5 до 5,7 дюйма на стедикам. Прочные материалы и эргономичный дизайн обеспечат необходимые условия для комфотной работы, а стандартная резьба 1/4" подойдет для большинства устройств и креплений.
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Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.