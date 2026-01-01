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FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона
FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона

FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона

FeiyuTech
Артикул: DAN-3293

Адаптер Feiyu FY-G6 Plus для мобильного телефона.

Поможет закрепить смартфон размером от 4,5 до 5,7 дюйма на стедикам. Прочные материалы и эргономичный дизайн обеспечат необходимые условия для комфотной работы, а стандартная резьба 1/4" подойдет для большинства устройств и креплений.

Описание

FeiyuTech AD-FYG6 Plus адаптер для мобильного телефона

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