Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit комплект аксессуаров для смарфтона

Описание

Универсальный инструмент для создания контента позволит увеличить ваши возможности при съемке прямых трансляций, легко и без усилий вы можете установить в различных положениях гибкие держатели без дополнительной фиксации на одной опоре, что позволит вам увеличить свободу движения и уберет необходимость в покупке дополнительного оборудования. В комплект входят держатели разной длины: 100 мм – 1 шт., 200 мм – 2 шт., 300 мм – 1шт. Внешняя резьба ¼ дюйма имеется с двух сторон держателя.



Складной держатель для смартфона подходит для любых устройств шириной от 4,8 до 10 cм. Специальные накладки предотвращают скольжение смартфона в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего устройства во время съемки. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. У основания имеется стандартный разъем ¼. Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см. Адаптер с центральной резьбой ¼ дюйма для установки конструкции на любую опору (стойка, штатив, штативная голова и т.п.). На адаптере имеются шесть отверстий с резьбой ¼ дюйма для установки гибких держателей.