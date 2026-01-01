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Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit комплект аксессуаров для смарфтона
Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit комплект аксессуаров для смарфтона
Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit комплект аксессуаров для смарфтона
Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit комплект аксессуаров для смарфтона

Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit комплект аксессуаров для смарфтона

Benro
Артикул: DAN-8742

Комплект аксессуаров Benro MeVideo BMLIVEAEKIT Livestream Accessory Kit для смартфона, позволяет проведение трансляции с нескольких телефонов одновеменно, устнавливается вся конструкция на одной опоре, и также присутствует возможность зафиксировать конструкцию в любом положении.



Описание

Универсальный инструмент для создания контента позволит увеличить ваши возможности при съемке прямых трансляций, легко и без усилий вы можете установить в различных положениях гибкие держатели без дополнительной фиксации на одной опоре, что позволит вам увеличить свободу движения и уберет необходимость в покупке дополнительного оборудования. В комплект входят держатели разной длины: 100 мм – 1 шт., 200 мм – 2 шт., 300 мм – 1шт. Внешняя резьба ¼ дюйма имеется с двух сторон держателя.

Складной держатель для смартфона подходит для любых устройств шириной от 4,8 до 10 cм. Специальные накладки предотвращают скольжение смартфона в держателе. Прочный зажимной пружинный механизм надежно удерживает и обеспечивает безопасность вашего устройства во время съемки. В верхней части расположено крепление «холодный башмак» для установки различных аксессуаров (свет, микрофон и т.д.), которые помогут вам получить лучшие результаты съемки. У основания имеется стандартный разъем ¼. Благодаря складным фиксатором держатель имеет очень компактный размер 1,4х5,7х3,8 см. Адаптер с центральной резьбой ¼ дюйма для установки конструкции на любую опору (стойка, штатив, штативная голова и т.п.). На адаптере имеются шесть отверстий с резьбой ¼ дюйма для установки гибких держателей.

Комплектация

•    Установочный адаптер
•    4 гибких держателя
•    3 держателя смартфона

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