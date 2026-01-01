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Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style
Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style
Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style

Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style

Benro
Артикул: MTG-3364

Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style. Держатель для смартфонов с шириной корпуса 76-91 мм. Обеспечивает стабильность, расширяет возможности творчества и контроля над фотографиями и видео, снятыми с помощью смартфона. Основание держателя выполнено в формфакторе площадок типа Arca-Swiss, что позволяет установить его на совместимые головы. Также предусмотрены три резьбы ¼ дюйма и одна 3/8 дюйма для установки на головы с быстросъемными площадками или любые штативы. Шаровой шарнир обеспечивает вращение на 360 градусов для установки смартфона в необходимом положении (ландшафтном, портретном или произвольном).

Описание

Фиксаторы распложены под небольшим углом, а внутренняя поверхность ребристая, что обеспечивает надежную установку смартфона в держателе.
Все регулировки положения смартфона происходят с помощью эргономичных и надежных винтовых зажимов. Они превосходят по надежности пружинные зажимы и гарантируют долгое время эксплуатации.
Плоское основание держателя позволяет использовать его отдельно в качестве подставки.
Изготовлен из легкого и прочного алюминия.

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