Артикул: MTG-3364

Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style. Держатель для смартфонов с шириной корпуса 76-91 мм. Обеспечивает стабильность, расширяет возможности творчества и контроля над фотографиями и видео, снятыми с помощью смартфона. Основание держателя выполнено в формфакторе площадок типа Arca-Swiss, что позволяет установить его на совместимые головы. Также предусмотрены три резьбы ¼ дюйма и одна 3/8 дюйма для установки на головы с быстросъемными площадками или любые штативы. Шаровой шарнир обеспечивает вращение на 360 градусов для установки смартфона в необходимом положении (ландшафтном, портретном или произвольном).