Benro MeFoto MPH200K универсальный держатель для смартфона алюминиевый/Arca-swiss style

Фиксаторы распложены под небольшим углом, а внутренняя поверхность ребристая, что обеспечивает надежную установку смартфона в держателе.
Все регулировки положения смартфона происходят с помощью эргономичных и надежных винтовых зажимов. Они превосходят по надежности пружинные зажимы и гарантируют долгое время эксплуатации.
Плоское основание держателя позволяет использовать его отдельно в качестве подставки.
Изготовлен из легкого и прочного алюминия.
Фиксаторы распложены под небольшим углом, а внутренняя поверхность ребристая, что обеспечивает надежную установку смартфона в держателе.