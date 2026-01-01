images
images
images
images
Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth
Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth
Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth
Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth

Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth

Benro
Артикул: DAN-8285

Идеальное портативное решение для создателей контента и любителей селфи. С помощью шаровой головки вы сможете точно настроить положение смартфона по линии горизонта или установить его под любым углом. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 4,8 до 10 cм. Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки. Съемный пульт дистанционного управления Bluetooth активирует затвор камеры смартфона. Радиус действия 10 м. Диапазон регулировок высоты 19-81 см.,в сложенном виде всего 20 см. Вес – 200 г.

Описание

Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

Видео

Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Крепление телефона на штатив Fujimi SM-CL1
Карл Булла
Карл Булла
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Урок туристической съемки. Найди отличную фотографию везде. Париж
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.