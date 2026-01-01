Benro BK15 мини штатив c держателем смартфона и пультом Bluetooth

Артикул: DAN-8285

Идеальное портативное решение для создателей контента и любителей селфи. С помощью шаровой головки вы сможете точно настроить положение смартфона по линии горизонта или установить его под любым углом. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 4,8 до 10 cм. Прочный зажимной пружинный механизм, ограничительные бортики и силиконовые вставки надежно фиксируют смартфон и обеспечивают его безопасность во время съемки. Съемный пульт дистанционного управления Bluetooth активирует затвор камеры смартфона. Радиус действия 10 м. Диапазон регулировок высоты 19-81 см.,в сложенном виде всего 20 см. Вес – 200 г.