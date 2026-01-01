SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.
Зажимное устройство со встроенными защитными резиновыми прокладками надежно закрепит смартфон. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 63 до 86 мм.
Характеристики:
- размеры продукта - 210x115x22,5 мм
- размеры упаковки - 230x117,5x25 мм
- вес - 222 г
- вес упаковки - 280 г
- материал - алюминиевый сплав
- цвет - черный