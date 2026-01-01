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SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage
SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage

SmallRig CPU2391B универсальная клетка для смартфона Universal Mobile Phone Cage

SmallRig
Артикул: DAN-4943

Универсальный риг SmallRig CPU2391B Universal Mobile Phone Cage для смартфона.

Риг-система для смартфона, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Цвет - черный.

Описание

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.

Зажимное устройство со встроенными защитными резиновыми прокладками надежно закрепит смартфон. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 63 до 86 мм.

Характеристики:

  • размеры продукта - 210x115x22,5 мм
  • размеры упаковки - 230x117,5x25 мм
  • вес - 222 г
  • вес упаковки - 280 г
  • материал - алюминиевый сплав
  • цвет - черный

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