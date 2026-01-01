SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.
Зажимное устройство со встроенными защитными резиновыми прокладками надежно закрепит смартфон. При установке смартфона в риг снимите с него внешний чехол!
Характеристики:
- размеры продукта - 166x90,5x12,9 мм
- вес - 101 г
- материал - алюминиевый сплав
- цвет - темно-оливковый