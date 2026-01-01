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SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11
SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11
SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11
SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11
SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11

SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11

SmallRig
Артикул: DAN-5006

Клетка для смартфона iPhone 11 SmallRig 2774 Pro Mobile Cage.

Риг-система для смартфона iPhone 11, изготовлена из алюминия. Кроме защиты смартфона дает возможность монтажа дополнительного оборудования (микрофон, свет, объектив). Также дает возможность установить смартфон на штатив или рукоять, для чего предусмотрены крепежные отверстия со стандартной резьбой 1/4". Цвет - темно-оливковый.

Описание

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.

Зажимное устройство со встроенными защитными резиновыми прокладками надежно закрепит смартфон. При установке смартфона в риг снимите с него внешний чехол!

Характеристики:

  • размеры продукта - 166x90,5x12,9 мм
  • вес - 101 г
  • материал - алюминиевый сплав
  • цвет - темно-оливковый

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Арт. DAN-4954
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Наличие
в наличии 4-10 шт

Универсальный держатель SmallRig 2164 с зажимом.

Шарнирный держатель, позволяет устанавливать дополнительное оборудование с резьбовым соединением 1/4" на риги, стойки и перекладины. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, мониторов, микрофона и т.д. Изготовлен из алюминиевого сплава. Фиксируется винтовым зажимом. Может быть установлен на трубы диаметром от 15 до 40 мм. Максимальная нагрузка - 1,5 кг. Размер - 137х86х20 мм. Вес - 246 г.

1 640 ₽
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