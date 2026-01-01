SmallRig 2774 клетка для смартфона Pro Mobile Cage for iPhone 11

Описание

Использование риг-клетки идеально подходит для фотографии, видеосъемки, видеоблога, потоковой передачи в прямом эфире, проведения интервью и создания фильмов. Она поддерживает как горизонтальную, так и вертикальную съемку.

Зажимное устройство со встроенными защитными резиновыми прокладками надежно закрепит смартфон. При установке смартфона в риг снимите с него внешний чехол!

Характеристики: