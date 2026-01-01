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SmallRig 3694 DJI Action 2 комплект светофильтров нейтрально-серых для камеры
SmallRig 3694 DJI Action 2 комплект светофильтров нейтрально-серых для камеры
SmallRig 3694 DJI Action 2 комплект светофильтров нейтрально-серых для камеры

SmallRig 3694 DJI Action 2 комплект светофильтров нейтрально-серых для камеры

SmallRig
Артикул: OLE-2023

SmallRig 3694 DJI Action 2 комплект светофильтров нейтрально-серых для камеры

В комплект входит четыре нейтральных светофильтра с плотностью ND8, ND16, ND32 и ND64. Встроенное магнитное крепление совместимо с DJI Action 2. Фильтр не блокирует встроенный микрофон и светодиодный индикатор. Размер фильтра 39 х 39 мм.

Описание

SmallRig 3694 DJI Action 2 комплект светофильтров нейтрально-серых для камеры

Комплектация

1 х фильтр ND8
1 х фильтр ND16
1 х фильтр ND32
1 х фильтр ND64
1 х салфетка для фильтра

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