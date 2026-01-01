Артикул: MTG-2127

Lastolite LL LR2933SW набор из трех двусторонних отражателей c держателями серебряный/белый. Трифлектор предназначен для мягкой подсветки с нижней точки. Широко используется в портретной съемке. Шарнирный механизм установочной штанги позволяет произвольно расположить каждый отражатель и добиться необходимого освещения. Комплект состоит из трехсекционной штанги, трех отражателей серебро/белый и удобной сумки для транспортировки. 80 см.