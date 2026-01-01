Phottix (86550) отражатель 60х120 см серебро и золото

Артикул: NVF-2703

Phottix (86550) – прямоугольный отражатель-паук, размером 60х120 см, двухцветный (золото и серебро). Подобный вид отражателей очень удобен для работы в студиях, так как имеет небольшой вес, большую отражательную поверхность и при этом легкую конструкцию. Просто настраивается, устанавливается на стандартную стойку.