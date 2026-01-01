Phottix (86550) отражатель 60х120 см серебро и золото

GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.
Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix (86550) – прямоугольный отражатель-паук, размером 60х120 см, двухцветный (золото и серебро). Подобный вид отражателей очень удобен для работы в студиях, так как имеет небольшой вес, большую отражательную поверхность и при этом легкую конструкцию. Просто настраивается, устанавливается на стандартную стойку.
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GreenBean MicHolder 350C - карбоновая микрофонная удочка длиной 3,5 м.
Пятисекционная удочка имеет канал для кабеля, крепежный винт 1/4" и переходник 3/8". Вес - 0,63 кг.
Белый пластиковый фон Fotokvant BP-0113SM White mat/semi-mat размером 1х1,3 м. Фон с одной стороной матовой, а второй полуматовой. Толщина фона - 0,25 мм, он легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде.
FST RD-021 GS – складной двухцветный отражатель на пружине. Одна поверхность золотая, другая серебро. После использования легко складывается и укладывается в специальный защитный чехол для хранения и транспортировки. Размер 90x120 см.