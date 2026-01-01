Falcon Eyes RR-3570GS двусторонний прямоугольный отражатель-паук золотистый серебристый.

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Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes RR-3570GS – прямоугольный двухсторонний отражатель-паук с золотистой и серебристой отражающей поверхностью. В развернутом виде размер 89х178 см, устанавливается на студийные стойки с посадочным диаметром 5/8 дюйма.
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