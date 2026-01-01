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Falcon Eyes RR-3570GS двусторонний прямоугольный отражатель-паук золотистый серебристый.

Falcon Eyes RR-3570GS двусторонний прямоугольный отражатель-паук золотистый серебристый.

Falcon Eyes
Артикул: NVF-2411

Falcon Eyes RR-3570GS – прямоугольный двухсторонний отражатель-паук с золотистой и серебристой отражающей поверхностью. В развернутом виде размер 89х178 см, устанавливается на студийные стойки с посадочным диаметром 5/8 дюйма.

Описание

Falcon Eyes RR-3570GS двусторонний прямоугольный отражатель-паук золотистый серебристый.

Комплектация

Полезные ссылки:

Как и когда надо использовать различные цвета светоотражателя?

Как использовать отражатель для управления естественным светом

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