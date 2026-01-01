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Aurora LP 88 B/W ткань для отражателя паук 80х80 см черная-белая

Aurora LP 88 B/W ткань для отражателя паук 80х80 см черная-белая

Aurora
Артикул: DAN-1029

Aurora LP 88 B/W - ткань для отражателя паук 80х80 см, цвет - черная-белая. 

Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и белую. Используется для получения различных световых эффектов. Белая поверхность дает нейтральную цветовую температуруЧерная поверхность, предназначена для блокировки нежелательно света. В основном используется в портретном освещении.

Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х80 см. 

Внимание! В комплекте только ткань для отражателя. 

Описание

Aurora LP 88 B/W ткань для отражателя паук 80х80 см черная-белая

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