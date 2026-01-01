Aurora LP 88 B/W ткань для отражателя паук 80х80 см черная-белая

Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Aurora LP 88 B/W - ткань для отражателя паук 80х80 см, цвет - черная-белая.
Ткань прямоугольной формы. Имеет две рабочие отражающие поверхности – черную и белую. Используется для получения различных световых эффектов. Белая поверхность дает нейтральную цветовую температуру. Черная поверхность, предназначена для блокировки нежелательно света. В основном используется в портретном освещении.
Устанавливается на студийные стойку. Размер – 80х80 см.
Внимание! В комплекте только ткань для отражателя.
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Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
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