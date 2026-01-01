П-Фото FRN-7590 фрост-рама неразборная 75х90 см

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рекомендуем использовать с Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см.