images
images
images
П-Фото FRN-4560 фрост-рама неразборная 45х60 см
П-Фото FRN-4560 фрост-рама неразборная 45х60 см
П-Фото FRN-4560 фрост-рама неразборная 45х60 см

П-Фото FRN-4560 фрост-рама неразборная 45х60 см

П-Фото
Артикул: MTG-3265

П-Фото FRN-4560 фрост-рама неразборная 45х60 см. Фрост-рама используется при съемке портретов и предметов, служит держателем для различных фильтров, масок и флагов. Размер - 75х90 см (сварной конструктив). Внимание! В комплект поставки входит только рама.

Описание

Фрост-рама служит держателем для различных фильтров и масок, позволяет использовать конверсионные фильтры на просвет, диффузные фильтры для рассеивания света и черные непрозрачные фильтры для использования в качестве флагов.

На раму натягивается фрост различной плотности или ткань с различным коэффициентом пропускания. Cвет, проходя через раму, рассеивается или смягчается до нужного состояния. Диффузные фильтры позволяют не только расcеивать свет, но и регулировать его жесткость, изменяя расстояние между фильтром и источником света.

Рекомендуем использовать с Fotokvant RFB-7590 отражатель 4 в 1 тканевый для фрост-рамы 75х90 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Арт. DAN-1379
DGTape UM Gaffa Tape Black тейп ультраматовый черный 48 мм x 50 м
Наличие
более 10 шт

DGTape Gaffa Tape UM Black - тейп ультраматовый черный, размер 48 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива с воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 48 мм х 50 м. Цвет - черный, ультраматовый.

2 200 ₽
В корзину
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Арт. NVF-202
Chris James 216 White Diffusion фолиевый фильтр белый рассеивающий
Наличие
более 10 шт

Фолиевый фильтр рассеивающий Chris James 216 White Diffusion. Снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры.
Коэффициент пропускания - 36%
Коэффициент поглощения - 1.5
Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
E-IMAGE EISBP1057 Background paper 57 Thunder grey фон бумажный темно-серый 2,72x10 м
Арт. MTG-0830
E-IMAGE EISBP1057 Background paper 57 Thunder grey фон бумажный темно-серый 2,72x10 м
Наличие
в наличии 4-10 шт

E-IMAGE Background paper 57 Thunder grey фон бумажный темно-серый 2,72x10 м.

Бумажный фон SBP10 - это фон из плотной бумаги.
Ширина 2,72 м, длина 10 метров.
Фон на картонной тубе, что предотвращает его от деформации и позволяет использовать с системами установки фона.
Минимальная текстурированность поверхности бумаги

5 390 ₽
В корзину
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная
Арт. MTG-2890
Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная
Наличие
более 10 шт

Osram 64717 лампа 650W GY9,5 галогенная. Галогенная лампа мощностью 650 Вт, цветовая температура 3200К. Срок службы 150 ч. Цоколь GY9.5. 

3 740 ₽
В корзину

Видео

Великие фотографы. Альфред Эйзенштадт (©Alfred Eisenstaedt)
Великие фотографы. Альфред Эйзенштадт (©Alfred Eisenstaedt)
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Светодиодная RGB панель Phottix M500R
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Кристофер Пиллитц - внимательный фоторепортер и мастер постановочной фотографии
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Съемка всплеска мартини со вспышками, с учетом короткой длины импульса
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.