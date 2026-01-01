Lastolite LR82206R SKYLITE Sunfire/Whit ткань двусторонняя мягкое золото/белый размер 2х2 м

Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Lastolite (82206) SKYLITE Sunfire/Whit – двусторонняя ткань – мягкое золото/белый для отражателя, размером 200х200 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 200х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, белый – 5450 К, мягкое золото – 4750 К.
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Grifon CL-40EC – металлическая поворотная муфта. Используется для монтажа студийного оборудования на стойки и штанги.
Lastolite LR822 складная, легкая и прочная алюминиевая рама для отражателей Lastolite Skylite.
Жесткая в собранном виде рама позволяет закрепить полотно с максимальным натяжением и избежать нежелательных складок и провисания ткани. Рама полая, что делает конструкцию максимально легкой и удобной в использовании. Эластичная лента, продетая внутри рамы, исключает случайную потерю одной из деталей рамы и облегчает сборку и разборку рамы. Размер рамы в собранном виде 2-2 м. Вес 2,1 кг.
Kupo KCP260B Grip Head w/Hex Stud – держатель для студийного оборудования. Он состоит из двух алюминиевых дисков, соединяющихся с гексагональным штативом, разработанным для систем Convi и Super Viser Clamp.