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Lastolite LR82206R SKYLITE Sunfire/Whit ткань двусторонняя мягкое золото/белый размер 2х2 м

Lastolite LR82206R SKYLITE Sunfire/Whit ткань двусторонняя мягкое золото/белый размер 2х2 м

Lastolite
Артикул: NVF-7934

Lastolite (82206) SKYLITE Sunfire/Whit – двусторонняя ткань – мягкое золото/белый для отражателя, размером 200х200 см. Простой инструмент для управления светом, предназначен для использования с большой, 200х200 см рамой (в комплект не входит). Эта ткань предназначена для достижения ровного светораспределения и акцентированного светового эффекта. Ткань быстро и легко монтируется на раме с помощью быстросъемных клипс. Цветовая температура, белый – 5450 К, мягкое золото – 4750 К.

Описание

Lastolite LR82206R SKYLITE Sunfire/Whit ткань двусторонняя мягкое золото/белый размер 2х2 м

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